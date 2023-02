La animadora Deysi Araujo arremetió contra su expareja, el juez Jackson Torres, pues asegura que solo la ‘utilizó’ para hacerse famoso y lanzarse como cantante.

“He quedado sorprendida por su cambio porque al inicio de nuestra relación se mostraba como un hombre tímido y parecía que no mataba ni a una mosca, pero esos hombres son los peores. Así aparecen los buitres. Estuve ciega por amor y no me daba cuenta realmente de las cosas. Poco a poco me fue pidiendo que le presente a mis amigos artistas, me decía que suba fotos junto a él en mis redes sociales e incluso también me dijo para conducir un programa en YouTube. Jamás pensé mal, pero ya abrí los ojos y me he dado cuenta que solo me utilizó para lanzarse como cantante”, expresó Araujo.

¿Sientes que solo te utilizó?

Sí. He sido una tonta, recién he sacado mis conclusiones, antes estuve ciega y no me daba cuenta. Ya se le cayó la careta y se está mostrando tal cual es.

¿Jackson Torres ya es un capítulo cerrado en tu vida?

Sí. Sin embargo, el amor no se va de la noche a la mañana, aún queda el dolor porque él ha vivido varios meses en mi casa. Le he lavado sus calzoncillos y su ropa, pero estoy segura que todo va a pasar. Sé que ahora ya está con otra chica y que vive con ella en su casa. Eso no se hace, eso es lo que me duele.

¿Jackson te sigue buscando?

No me ha buscado ni llamado. La última vez que hablamos por teléfono fue el viernes pasado. Me dijo que me amaba y que quería regresar conmigo.

¿Cómo crees que le vaya con su lanzamiento de cantante?

Zapatero a su zapato. Le he dicho que no se meta en mi rubro porque él no es artista ni mucho menos tiene talento. Él no es cantante así que la fama no le durará mucho. Tendrá sus cinco minutos y ahí quedará.

¿Aceptarías animar un evento donde Jackson se pudiera presentar?

Soy profesional, así que puedo presentar a gato, perro y pericote. Yo me he ganado un nombre propio sola y a base de mucho sacrificio. Si me contratan y si lo tengo que presentar a él, no tengo problema porque al trabajo nunca le digo que no, pues saco adelante sola a mi hijo. No tengo roche en coincidir en un evento ni con él ni con su nueva pareja.

TE PUEDE INTERESAR: