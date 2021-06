Deysi Araujo nos abrió la puerta de su hogar para mostrarnos su amplio closet donde conserva y cuida con mucho amor sus coloridos vestuarios de vedette, oficio al cual le dedicó 15 años de su vida y que no solo la llevó a recorrer diversas ciudades del Perú, sino también del extranjero, pues era una de las más cotizadas.

Entre colecciones de plumas y lentejuelas, la pelirroja señaló que mucha gente la juzgó y ha criticado por su trabajo, sin embargo, no se avergüenza de nada pues gracias al oficio de vedette pudo lograr uno de sus anhelados sueños, que es adquirir su casa propia y pagarle sus estudios a su hijo. “Bienvenidos a mi casa. Van a conocer un poquito más del detrás de Deysi, de las plumas y lentejuelas con las cuales he viajado por todo el país y en otros países también. Mis vestuarios son parte de mi trayectoria”, manifestó la guapa pelirroja.

¿Aún conservas tus primeras prendas?

Este (nos señala una prenda de color rojo) fue el primero que utilicé, significa mucho para mí, tenemos muchas anécdotas porque he pasado de todo con esta prenda, le di duro e invertí toda mi platita para comprarlo. Recuerdo que vendía desayuno en el mercado y pude comprar mi primer vestuario con lo que recaudaba de mis ventas. Reuní todos mis ahorros para mandar hacer mi primer vestuario, que lo mandé hacer en octubre del 2006.

¿Recuerdas cuánto te costó tu primer vestuario?

Algo de 1400 soles, por ahí, por ese entonces era más cómodo, ahora son más caros. Yo era feliz teniendo mi primer vestuario, decía: ‘Ya soy una vedette’. Poco a poco fui mandando hacer en diferentes colores, con temática de ‘Navidad’ y también ‘Año Nuevo’. Ahora tengo vestuarios de todos los colores.

¿Cuánto ha sido lo máximo que has invertido por un vestuario?

Es este de aquí (nos muestra un vestuario de color azul), que es puro straw con piedras, es súper pesado y me costó 3500 soles. No todo es canje, en vestuarios nadie te da canje porque es una herramienta de trabajo, gracias a esto (trabajo de vedette) tengo este techo y mis cositas. No me avergüenza para nada, al contrario, me siento súper orgullosa de haber sido vedette y feliz porque he conseguido muchas cosas. Se me han abierto muchas puertas y si he viajado al exterior es gracias a mis plumas y lentejuelas.

¿Por qué sigues conservando las prendas de tus inicios?

Sigo guardando mis vestuarios, no los vendo, aunque me han pedido que los venda o que los preste, pero nada que ver. Eso es mío, lo voy a guardar hasta cuando esté abuelita y cuando lo esté diré: ‘Quisiera tener cuerpo nuevamente para usar mis plumas’.

Entre vestuarios, zapatos y accesorios… ¿Cuánto de inversión tienes en total?

Los zapatos de ballet son carísimos, no se compran sino se hacen pedido, unos simples me costaron 500 soles. En promedio, entre vestuario, batas, mallas, zapatos y accesorios… habré invertido unos 70 mil soles. Año a año voy renovando, pero ya no estoy mandando hacer nada porque ahora estoy incursionando en la animación. Ahora ya invierto en vestidos.

Hace poco anunciaste que cuelgas las ‘tangas y lentejuelas’… ¿Te vas a deshacer de tus prendas?

No. Lo voy a conservar y guardar para en un futuro lanzar a alguien (otra chica nueva en el medio) y ser madrina. (L.Gamarra)





TE PUEDE INTERESAR: