La temporada 10 de “Al fondo hay sitio” ha traído nuevas y entretenidas tramas en las Nuevas Lomas. Una de ellas es la que protagonizan Don Gilberto, papel que interpreta Gustavo Bueno, y Eva, personaje que da vida Diana Quijano. La nueva visitante en el entorno de los Gonzáles se ha llevado no solo las miradas de don Gil, sino de todos, quienes están intrigadas con la motivación de esta enigmática señora. Conoce un poco más de ella y de la actriz que la interpreta.

ASÍ FUE EL INGRESO DE “EVA”, DIANA QUIJANO, A “AL FONDO HAY SITIO”

El pasado miércoles 15 de marzo, Don Gilberto estelarizó una de las escenas más comentadas. Por unos minutos, el patriarca de Los Gonzáles olvidó a su “palomita” y quedó hipnotizado por la belleza de Eva (Diana Quijano), una mujer que ingresó a su tienda para comprar una gaseosa.

Ante su asombro, el padre de Teresita no pudo articular una palabra hasta que la dama de ojos cautivadores tuvo intervenir nuevamente para ser atendida.

“Disculpe, no sé qué me pasó”, expresó don Gilberto. En tanto Eva, con cálida amabilidad, le respondió que no se preocupara, pues ella había experimentado lo mismo en otras ocasiones.

La mujer nunca había estado por el barrio y solo había llegado al lugar para visitar a una amiga, que, al parecer, decidió mudarse. Mientras Eva explicaba el motivo de su presencia, don Gilberto no dejaba de mirarla y nuevamente se quedó sin palabras.

Eva dejó anonadado a Don Gilberto (Foto: América TV)

¿CUÁL SERÁ EL ROL DE EVA, LA NUEVA MUSA DE DON GILBERTO, EN “AL FONDO HAY SITIO”?

La propia actriz en diálogo con Trome contó qué esperar de su personaje en el desarrollo de la historia. “Nos casamos (con don Gilberto), no te puedo decir que no, pero se vienen muchas cosas, la trama está muy divertida”, relató.

Además, agregó que lo que “viene está muy divertido... No sabía mucho (del personaje), solo que iba a enamorar a don Gil, tampoco me revelaron mucho… No sé en qué capítulo estamos, pero creo que ya se supo que soy abuela de Kimberly (Brenda Matos) y mamá de Dalila (Lucecita Ceballos)”.

Quijano explicó que iba a grabar hasta el último viernes 17 de marzo y se quedaría en el Perú una semana más, para luego viajar a México, donde radica.

¿QUIÉN Y CUÁL ES LA EDAD DE DIANA QUIJANO, LA ACTRIZ QUE HACE DE EVA EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Su nombre completo es Diana Quijano Valdivieso y es una actriz, modelo, directora y guionista peruana, nacida en Lima en 12 de abril de 1962 (71 años), y desde hace años vive en México, en donde viene realizándose un tratamiento contra el cáncer que padece.

Vive en el exterior desde inicios de 1990. En el extranjero ha trabajado en realizaciones de Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia. Así, ha participado en producciones de Telemundo, TV Azteca y Venevisión.