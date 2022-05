Diana Sánchez conversó con Trome y conto que quedó sorprendida tras la pedida de matrimonio que le hizo su novio, el norteamericano Dan Patrick frente a la catarata Kaaterskill Falls en Nueva York, tras vivir una dura lucha por el cáncer que padece.

Diana, ¡felicidades! ¿Cómo se dio la pedida de matrimonio?

Gracias. Fue un momento lindo. Ese día (de la pedida), él había planeado ir a unas cataratas, pero soy muy mala levantándome temprano, estaba un poco lejos (el lugar), estaba lloviendo y como que no quería ir, pero Dan me dijo: ‘Vámonos’. Fuimos y había preparado todo el lugar muy bonito. Puso el celular en el piso, me dijo para tomarnos unas fotos, se arrodilló y empezó a decir todo. Lucía emocionado, nervioso y con sus ojitos llenos de lágrimas a pesar que tenemos 4 años juntos. Fue un momento especial, me hizo muy feliz y es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida.

Fue una linda sorpresa, sobre todo tras superar un duro momento que pasó por su salud...

Ha progresado, ha pasado por muchas cosas que jamás pensó que iba a suceder, lo veo regresando a sus actividades normales, tal como es escalar. Pensé que con la enfermedad podía detenerlo, pero me tiene muy feliz que está fuerte, feliz, evolucionando y volviendo a su vida. Le dije que este año iba a ser nuestro, porque sentía muchas vibras bonitas, nos pasaron muchas cosas sin esperar, siento que nos está yendo súper bien y ruego a Dios que siga así, pero si pasa algo malo... lo afrontaremos juntos y fuertes.

¿Piensan casarse en Lima o en Nueva York?

Tendrá que ser aquí porque mi familia es muy pequeña, todo lo contrario de la familia de Dan, sin embargo, hacer una boda aquí es bastante complicada, pero no por todos los planes sino porque es bastante caro. Queremos hacer algo especial así que estamos organizando las cosas de a pocos, haremos una cena donde vamos a formalizar la pedida con toda la familia y la boda sí va a tomar un tiempo. Quizá sea el otro año, puede ser a inicios.

¿Sueñas con casarte de blanco?

Será el comienzo de una nueva vida juntos y que vendrán con muchas cosas bonitas. (El vestido) será sencillo, pero bonito. Estamos muy felices por todas las cosas que estamos pasando, hemos pasado cosas, pero nos ha hecho madurar, crecer y ser más fuertes.

¿Hay planes de encargar un bebé?

Es un tema que me voy a tomar un tiempo en contarlo, porque parte de la enfermedad de Dan es tomar algunos cambios en nuestras vidas, pero lo hablaré más adelante. Vamos a ver cómo nos va.





