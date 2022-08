Tras la muerte del actor Diego Bertie la madrugada del 5 de agosto, su familia había preferido el silencio para afrontar el difícil momento. Ahora, a través de la agencia que representó al actor, se pronunciaron con un comunicado dedicado al público.

Al inicio de su carta, difundida en redes sociales, la familia del actor agradece a todas las personas que han recordado con cariño al actor. También agradecieron el respeto que han tenido en torno al difícil momento que atraviesan.

“La familia y seres queridos de Diego, queremos alcanzar el mas profundo agradecimiento a todas las personas que han manifestado, en especial estos últimos días, su cariño y admiración hacia él y su trayectoria profesional, así como el respeto que han tenido por el hondo pesar que sentimos por su partida”, escribió la familia.

“ Gracias por su amor, cariño, admiración y respeto a nuestro Diego querido ”, finaliza el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la agencia de representación 11Y6 Management.

Mánager de Diego Bertie se pronuncia

Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Diego Bertie, dio una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de los últimos días del artista, quien había retomado su carrera musical.

“El ser humano es complejo. No solo he tenido una relación de trabajo con él. Hemos hablado de todo y él amaba a su familia y a su hija. Él amaba estar con sus hermanos y sus amigos. Él me decía que le hacía recordar a su papá y por momentos me abrazaba y me decía ‘mi viejo te mandó’”, dijo Sánchez de la Puente.

“Hemos ido intercambiando audios y me decía que la próxima semana quería hacer un show de amigos y familia para hacer una noche linda”, añadió.

