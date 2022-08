Esto es Guerra empezó su edición de este viernes rindiéndole un homenaje a Diego Bertie, quien falleció esta madrugada tras caer desde el piso 14 de su edificio en Miraflores. Johanna San Miguel y Renzo Schuller se quebraron al despedirse del actor.

“Para los que conocimos a Diego Bertie hablar de él es hablar no solamente de un gran actor, sino de una muy buena persona, una gran persona y enterarnos de esto nos cae como un baldazo de agua fría. Todos los que lo conocimos estamos más que movidos con esta situación. La gente que no lo conoció pero pudo vivir sus obras de teatro, sus conciertos, su talento, me imagino que están más que agradecidos por todo lo que nos deja. Es muy penoso lo que ha sucedido pero desde acá queremos mandarle un abrazo a todos sus familiares, nuestras condolencias y sabemos que Diego siempre estará acá con nosotros ”, dijo el conductor de EEG.

Por su parte, Johanna San Miguel no pudo hablar de inmediato por la conmoción y solo atinó a despedirse de su compañero en la actuación. “Te queremos mucho mi querido amigo, talentoso, sensible, te vamos a extrañar demasiado, mucho, mucho. Vuela alto hermoso, vuelta alto” , dijo conmovida por el llanto.

Renzo Schuller pidió un aplauso para Diego Bertie y aseguró que su legado quedará entre nosotros. “Siempre fuiste una inspiración... tal vez muchas personas no conocían a Diego Bertie como persona pero sí su trayectoria, sus obras de teatro, del gran trabajo que hizo en cine y televisión, su talento en la música... y la relación que tuvo con todos nosotros, sus amigos y los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, solo nos quedan palabras de agradecimiento de haber podido vivir con él tantas bonitas experiencias. Se te va extrañar muchísimo y nuevamente un fuerte abrazo a todos sus familiares, a todos sus amigos, a sus hijos, a la gente cercana a él. Hasta el cielo Diego Bertie, un beso enorme para ti de parte nuestra y de todo el Perú, de todas las personas que tuvimos el agrado de conocerte ”, dijo quebrado.

“Chau hermoso, siempre estarás en nuestros corazones”, agregó Johanna San Miguel.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscal lanza la primera hipótesis sobre muerte de Diego Bertie

Hija de Diego Bertie apareció consternada al departamento del actor: “Es mi papá”

Diego Bertie y la vez que habló de la trágica muerte de su padre: “Fue un accidente”