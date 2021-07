El actor peruano Diego Bertie, quien recientemente dio vida a ‘Luis Felipe Sandoval’ en la serie “De vuelta al barrio”, anunció a través de sus redes sociales que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

El actor nació el 2 de noviembre de 1967, por lo que actualmente se encuentra en el grupo de vacunación de mayores de 50 años, los mismos que empezaron a ser vacunados los primeros días de esta semana.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, el actor de “Los exitosos Gomez” y “Al fondo hay sitio” compartió imágenes del momento en el que recibió la vacuna en el centro de vacunación ubicado en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores.

“El trabajo que hace el Minsa en el estadio Bonilla es impecable. Gracias por todo lo que hacen por nosotros... No se confundan, evidentemente me tomé no una, sino varias fotos con las enfermeras que me atendieron siempre respetado los protocolos de bioseguridad”, escribió el actor junto a imágenes de su vacunación.

Diego Bertie utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que recibió la vacuna contra el coronavirus. (Foto: @diegobertieb)

De esta manera, Diego Bertie se sumó a la larga lista de artistas y personalidades de la televisión que han recibido la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Efraín Aguilar, Adolfo Chuiman, Susy Diaz, Yola Polastry, Melcochita, entre otros también han sido vacunados.

Por otro lado, otro grupo de famosos y personajes conocidos tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus. Entre ellos figuran nombres como Rosángela Espinoza, Magaly Medina, Michela Elías, Rebeca Escribens, Tilsa Lozano, entre otros.

