Diego Chávarri: Álamo Pérez Luna le aconseja que se aleje del alcohol 

Álamo Pérez Luna comentó la actual situación del ‘combatiente’ Diego Chávarri , y le aconsejó que se aleje del alcohol.



“Hay que alejarse de eso, del alcohol, tomarse un trago no está mal, pero el exceso en todo ámbito de la vida está mal. Diego es muy joven, no sé qué tipo de costumbres tenga, no le puedo dar un consejo así nomás”, expresó el experimentado periodista.



Asimismo, contó que hace siete años pasó por una situación similar a la del ‘Diablito’, pues tuvo un accidente vehicular tras ingerir alcohol.



“Hay que tener cuidado, yo en ese momento decidí no manejar. Hace 7 años no manejo. Para qué exponerme. Ese bichito de la tentación es peligroso”, precisó.



