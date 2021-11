SE CONMOVIÓ. Luego de su paso por El Artista del Año hace unos meses, Diego Val volvió a la televisión en el reality ‘Por amor o por dinero’ de la cadena Telemundo. El cantante no pudo evitar conmoverse al recordar que padeció una enfermedad que lo hizo sufrir mucho.

“Mi nombre es Diego Val. Yo me dedico a la música, a la actuación y tengo una productora digital. Un dato curioso sobre mí es que soy recontra organizado y soy mañanero, me encantan las mañanas. Si me tuviera que descirbir en una sola palabra, soy ‘amor’”, dice en su presentación.

DIEGO VAL LLORA EN POR AMOR O DINERO

Según unas imágenes difundidas por Instarándula, Diego Val no pudo contener las lágrimas y se conmovió al contarles a sus compañeros que tiene una dificultad física tras sufrir una larga enfermedad.

“Para todos mis compañeros es muy importante que yo les diga esto, cuánto significa esto para mí. De repente para ustedes esto es una competencia... el hecho de que yo gane con una dificultad física que muchos no saben... he sufrido una enfermedad...”, comentó el cantante.

En ese sentido, aseguró que su logro es también para todas las personas que sufren de una enfermedad física y piensan que no pueden. “Yo he estado en muletas cuatro años, muchas operaciones... y el hecho de que yo esté acá con ustedes significa mucho... gracias”, dijo entre lágrimas.

