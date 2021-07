El cantante Dilbert Aguilar celebró que hayan regresado los conciertos presenciales después de un año y medio de espera por la pandemia, además, contó que se emocionó tras volver a subir a los escenarios, tal como lo hizo el último sábado en ‘El huaralino’ lugar donde ‘Corazón Serrano’ brindó un espectáculo con todos los protocolos de bioseguridad. “No sabes la alegría que sentimos los artistas de volver a tener contacto con el público y de ir a un show presencial que se ha extrañado bastante. Hemos revivido esas emociones tan lindas después de un año y medio. Doy un agradecimiento especial para todas las autoridades y organizadores de este gran primer paso”, declaró Aguilar.

El evento tuvo buena aceptación y sobre todo se cumplió con los protocolos de bioseguridad...

Claro. Es complicado porque el gasto es demasiado alto, es una súper inversión hacer los box y contratar tanto personal para el evento.

¿Se emocionó al regresar a un concierto?

Por supuesto. Tú sabes que ni bien ingresas a un local la gente te ve, te saluda y eso me dio mucha alegría. Además, me invitaron a cantar al escenario, la gente se puso eufórica y reviví los momentos gloriosos de los conciertos.

El concierto fue de ‘Corazón Serrano’, sin embargo, lo invitaron a cantar... ¿Desde hace cuánto tiempo que no subía a un escenario?

El 14 de marzo del 2019 fue la última vez que tuve un concierto en Lima y desde ahí no he subido a ningún escenario ni he realizado ‘privaditos’. Edwin Guerrero (líder de ‘Corazón Serrano’) me invitó a subir al escenario, al principio no acepté porque no era mi concierto, pero a la segundo accedí. Canté el tema ‘Agonía de amor’, la gente cantó mi tema, fue algo espectacular y me dio mucha felicidad.

¿Está alistando algún concierto presencial?

Este año cumplo 25 años de trayectoria y necesito compartirlo con el público. De repente puedo hacer (un show presencial) en agosto o setiembre. Mi mejor regalo va ser mi regreso a los escenarios.

