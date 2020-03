A esperar unos meses más. A través de un comunicado para Latinoamérica, Disney confirmó que su plataforma de streaming ‘Disney Plus’ no llegará a la región en abril como se había especulado en redes sociales. La noticia de su posible arribo a las TV´s y demás plataformas digitales aún está programada para fines de 2020.

La empresa del ratón Mickey precisó que, en las últimas semanas, se ha detectado la creación de unas cuentas falsas en redes sociales que tienen los nombres de ‘Disney Plus’.

Asimismo, la empresa instó a los usuarios a ano abrir correos sospechosos relacionados a su plataforma pues solo buscan 'obtener datos personales, incluida la información financiera.

Finalmente, Disney precisa que la fecha de Lanzamiento de su plataforma streaming en Latinoamérica continúa programada para fines de 2020.

COMUNICADO:

"Hemos detectado un aumento de intentos de phishing en los que, personas ilegítimamente invocando actuar en nombre de Disney+, están intentando obtener datos personales, incluida información financiera, al ofrecer acceso a una prueba gratuita del servicio de streaming. Por favor, no responda a estos e-mails. Asimismo, hemos detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales que promueven estas mismas acciones o que son utilizadas para promover servicios que no son prestados por Disney+. Por lo anterior, reiteramos que dichas comunicaciones son falsas y no forman parte de ninguna iniciativa promovida por Disney+. El lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica continúa estando previsto para fines de 2020.