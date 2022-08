La gran acogida que ha tenido “Woo, una abogada extraordinaria” (“Extraordinary attorney Woo” en inglés) en el mundo gracias a las proyecciones en el canal coreano ENA y el streaming de Netflix hizo que los fanáticos quisieran saber más de las aventuras de la abogada Woo. Por este motivo, se lanzó el cómic digital de la serie surcoreana que es muy fiel a la adaptación en la TV y que, también, puedes leer de forma gratuita.

En Corea del Sur quieren seguir exprimiendo el jugo que tiene el k-drama porque saben que el público ha quedado maravillado con la historia y ya piden por una segunda temporada cuando la primera todavia no ha llegado a su episodio final.

¿Cómo y dónde leer gratis el webtoon de “Woo, una abogada extraordinaria”.

El webtoon de “Woo, una abogada extraordinaria” (”Extraordinary attorney Woo”) se encuentra disponible desde el 28 de julio de 2022 en la página de Naver Webtoon . En total, serán 60 capítulos que estarán siendo publicados todos los jueves con el fin de satisfacer a los fanáticos que ven la serie surcoreana en Netflix.

De momento, la historia solo se encuentra en idioma coreano. No obstante, pronto habrá traducciones al inglés, chino y japonés. Todavía no se ha confirmado sobre una versión en español que en el futuro no sería nada extraño que sucediera por el buen recibimiento que ha tenido en países como Perú, Colombia y México. En Latinoamérica, el k-drama es bien apreciado.

Reparto de actores de “Woo, una abogada extraordinaria”

Park Eun Bin com Woo Young-woo

Kang Tae-oh como Lee Junho

Kang Ki-young como Jung Myung-seok

Ha Yoon-kyung como Choi Soo-yeon

Joo Hyun-young como Dong Geurami

¿Cuántos episodios tiene “Woo, una abogada extraordinaria”?

“Woo, una abogada extraordinaria” cuenta con 16 capítulos en su primera temporada, según ha confirmado Netflix. En la lista compartimos el nivel de audiencia.