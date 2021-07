A pocos días de haber cumplido 34 años, Dorita Orbegoso reveló que está distanciada del padre de su hijo, el empresario Pablo Donayre, tras cinco años de relación sentimental. Además, resaltó que está en su mejor momento y que se siente una mujer realizada en todos los ámbitos.

Dorita, el fin de semana estuviste en Pisco celebrando tu cumpleaños... ¿Cómo lo pasaste?

Lo pasé con mi bebé y mi familia, que hoy en día es lo más importante y sobre todo porque nuestra única abuela sigue con nosotros gracias a Dios.

Se te escuchó cantando el tema ‘Soy soltera y hago lo que quiero’... ¿Es tu nuevo himno?

Estoy distanciada del padre de mi hijo, pero (la separación) se ha dado en buenos términos pues tenemos una criatura de dos años. Somos padres y nuestra responsabilidad es llevarnos bien por nuestro bebé.

En tus redes sociales compartiste que te regalaron un arreglo de rosas y un anillo... ¿Es de compromiso?

No me pidieron la mano. Solo fue un detalle de personas que me estiman.

¿Te incomoda o elogia que te consideren una bomba sexy?

No me molesta, pero me parece que ese título es algo superficial y yo soy más que un físico, pues a mis 34 años he podido lograr muchas cosas, en el ámbito personal, laboral y empresarial. Ahora estoy enfocada en terminar mis dos carreras, en la quinta colección otoño - invierno de mi línea de ropa ‘Door Perú’ y retomando de a pocos los proyectos con mi productora de eventos si Dios quiere.

¿Cómo te sientes a tus 34 añitos?

Estoy en mi mejor momento, me siento una mujer realizada, orgullosa de poder mantener una empresa en plena pandemia, de poder trabajar y monetizar mis redes sociales, pero sobre todo de cumplir y disfrutar mi etapa de madre. Lo mejor es (que su hijo) juega fútbol y eso me llena de orgullo.

He visto en tus redes que has contratado profesores particulares para tu bebé... ¿Te gustaría que sea futbolista?

Para tener mi casa a lo Doña Peta (risas). Mi hijo tiene clases de estimulación, fútbol y natación. Mientras esté en mis posibilidades, apoyaré a mi hijo en lo que quiera ser, ya sea en el deporte, baile, canto o actuación.

¿Te animarías por la mujercita?

No. Solo me quedo con mi hijo.





