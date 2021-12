Dorita Orbegoso se pronunció sobre su sonado reencuentro con Mónica Cabrejos en el programa ‘Al sexto día’ y aclaró que jamás habló mal de la conductora, quien sí lo hizo en su momento.

Dorita, nos sorprendió mucho tu encuentro con Mónica… ¿Las discrepancias quedaron en el pasado?

Nada que ver. Con ella (Cabrejos) nunca he tenido discrepancias. La persona que se sentó en los programas a hablar de mí ha sido ella. Yo nunca me he sentado a hablar mal de ella en ningún espacio, nunca me he sentado en ‘El valor de la verdad’. En todo caso, tendrían que preguntarle a ella (si olvidó sus discrepancias), porque quien me invitó ha sido ella y su producción. A quien deberían preguntar si ha tenido problema conmigo es a ella.

Entonces, podríamos decir que solo fuiste por trabajo a su programa….

Fui por un bien social que ha sido este sueño navideño de los tres niños (reality ‘Bailando por un sueño’). Fui jurado con Efraín Aguilar y más allá de eso no tengo nada más que hablar.

¿Descartar compartir la conducción con Mónica?

Si me vuelven a invitar, iré. Todo sea por apoyar a los niños. Yo no tengo problema, pero yo no voy a los programas a hablar de mis temas personales, cuales los mantengo perfil bajo y por eso no he salido a declarar en ningún espacio de televisión. Son mis temas y no tengo por qué hablar con la presa de eso, porque valgan verdades… a la prensa no les interesa como una se puede sentir, pero es su trabajo (preguntar).

ECHÓ A DORITA Y CHEMO.

Cabe mencionar que siempre se ha comentado sobre una rivalidad entre Mónica y Dorita, a raíz que la conductora de ‘Al sexto día’ reveló en el fenecido programa ‘El valor de la verdad’ que su expareja, el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz le había sido infiel con la ‘morocha’, sin embargo, el pelotero desmintió dicha versión.





