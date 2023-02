Duilio Vallebuona es un reconocido tenista y a pesar de haber participado en algunos realities de competencia, siempre ha mantenido perfil bajo. Pero casi a finales de 2022 y sin quererlo, su nombre acaparó titulares de diarios y portales de espectáculos por el ampay que protagonizó con Samantha Batallanos.

Y hace apenas algunos días estuvo como invitado en el programa de YouTube ‘COM FM’, que es conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, para hablar de cómo fueron sus inicios en los programas de competencia y cuánto ganaba y sorprendió al revelar que lo estafaron.

¿CÓMO FUE ESTAFADO POR SU MANAGER?

“¿Tú sabes que me estafaron?”, le dijo Duilio Vallebuona a Mario Irivarren cuando le consultaron cuánto ganaba cuando recién ingresó a ‘Reto de Campeones’ el primer reality en el que participó. El exnovio de Vania Bludau le contestó: “No sé, pero acá nos vamos a enterar todos”.

“Como yo no tenía idea de nada de lo que era televisión, justo alguien que era como mi manager me dijo: ‘Yo te presento’, y al final supuestamente cobraba como S/9 mil para comenzar, pero yo me quedaba con S/4 mil (...) Obviamente es un poco fuerte contar la historia completa, pero al final eso es lo que yo recibía”, agregó.

“Es decir tu manager se llevaba S/5 mil”, le dijo Fabianne Hayashida, a lo que el tenista respondió: “Sí, así que tengan mucho cuidado cuando trabajen con gente, piensen bien dos veces (en quien confían). La verdad que ahí fue la primera vez que yo vi gente mala”.

Vallebuona justificó su ingenuidad porque “el mundo del tenis es distinto. Yo no sabía nada de televisión y yo era bien sano, no me di cuenta. Una de las cosas que te puedo decir que me estafaron fue que a mí me pagaban los S/9 mil más IGV y a mí el manager me hacía pagar el IGV”.

El deportista conto además que se dio cuenta del engaño de esta persona en la que él confiaba cuando lo llaman de ‘Esto es Guerra’. “ Yo le digo a mi manager que no les escriba, que esperamos que me escriban para poder tener mejor negociación y el pata me manda un screenshot como si le hubieran escrito, pero en verdad él ya había escrito y había borrado partes de la conversación y ahí le dije por qué me mientes”, indicó.

Duilio Vallebuona en 'Reto de Campeones'. (Foto: Captura)

¿QUE DIJO SOBRE SAMANTHA BATALLANOS?

En el mismo podcast Duilio Vallebuona también habló del ampay que protagonizó con Samatha Batallanos y explicó que se vio con ella porque lo estaba ayudando a buscar a su mascota perdida. Aunque estaba preocupado por el paradero de su perro, la química con la modelo fue tan fuerte, que terminaron besándose a plena luz del día.

“No me gusta salir en ampays, intento cuidarme lo máximo posible… Pero sí, los dos estábamos solteros. Ella fue a ayudarme a poner (los afiches). Es buena amiga, me ayudó y la verdad se lo agradezco. Si no hubiera sido por el ampay, no me hubieran preguntado por el perro, así lo encontré”, expresó.

Duilio Vallebuona y Samantha Batallanos ampayados besándose. (Foto: Captura)

Tras ello, dejó en claro que “ninguno de los dos estaba haciendo algo malo”, pues hasta ese momento nadie se encontraba en una relación amorosa. “No estaba ilusionado porque los dos lo teníamos claro (que no era nada serio). Puedes hacer lo que quieras, sin que te ampayen”, dijo.

También aclaró que no sabía que Samantha Batallanos estaba saliendo en paralelo con Jonathan Maicelo. Según su teoría, los ‘urracos’ sospechaban que la modelo tenía algo con el deportista, y por coincidencias del destino lo terminaron grabando a él en el camino.

