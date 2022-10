EN POLÉMICA. Un video viralizado en TikTok generó controversia en torno al concluído programa ‘En boca de todos’, que llegó a su fin el pasado viernes 28 de octubre entre las lágrimas de sus conductores, Maju Mantilla, Rula Rodríguez y Ricardo Rondón.

En las imágenes compartidas en la famosa red social de videos, se obser va Maju Mantilla con Paola Ruiz, quien llegó al espacio de televisión del mediodía para publicitar su marca de pantalones. Ambas se saludan afectuosamente pero son interrumpidas por el personal de producción, quienes entre gritos apuran a las modelos para que desfilen las prendas.

“¡Ya hijita ya vamos!” , grita una de las trabajadoras de EBDT a las modelos que desfilaban por la pasarela.

Esto generó la indignación de los usuarios de las redes sociales que de inmediato lanzaron comentarios en contra del desaparecido programa. “Se sabe que todo es cronometrado pero deberían de explicarles eso a las modelos y no gritarles así”. “Sé que no es la manera pero es un programa al aire y tienen cronómetro que cumplir el tiempo es plata para ellos así es , practican la apuración”, “Trabajo en televisión y a veces el estrés de la chamba puede más… igual no es justificación para el mal trato pero bueno”, fueron algunos de los mensajes del video.

Usuarios de TikTok se mostraron asombrados por el trato de la producción de En Boca de Todos a las modelos de Paola Ruiz.

TULA RECUERDA A SU ESPOSO TRAS EL FIN DE EBDT

Tula Rodríguez se pronunció tras el final de En Boca de Todos, programa que estuvo al aire por América Televisión durante cinco años consecutivos . “La etapa más dura que me ha tocado como esposa, como mamá y como hija la he pasado acompañada en EBDT. Cuando pasó lo que pasó con Javier (Carmona) si no hubiera estado en EBDT creo que me hubiera muerto del estrés”, acotó la conductora.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por el cariño brindado y anunció que el 2023 se reencontrará con ellos, aunque no sabe si en su faceta como conductora o como actriz.

Además, Tula Rodríguez aseguró que necesita descansar un tiempo de la televisión. “Creo que es importante, necesito descansar, estoy agotada, han sido cinco años sin parar y sin llorar del todo porque he tenido que dar la cara siempre sonriendo”, indicó. “Suena raro, pero creo que es importante que se cierre En Boca de Todos, al inicio dije qué pasó y de ahí lo he ido procesando y digo, sí, el 2023 es mi año encontrándome yo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens presenta a su hijo y le dedica emotivo mensaje tras importante premio: “Estoy orgullosa de ti”

Flavia Laos y su atrevido disfraz de Leeloo del ‘Quinto elemento’ para Halloween

Daniela Darcourt ignora invitación de Yahaira y presume concierto en Panamá: “Lista para compartir con grandes de la salsa”