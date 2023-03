Edson Dávila se pronunció a tan solo un día del estreno de la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que ya tuya’, con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi del conductores. El colaborador de América Hoy aseguró que no estaría dispuesto a asumir la conducción del programa dominical, pese a que sus fanáticos se lo piden en redes sociales.

“A mis seguidoras les encantaría que yo esté conduciendo en Mi mamá cocina y en todas partes, y yo lo agradezco, pero no , el sello de este programa es Yaco y Ethel, ellos son una gran dupla”, indicó el popular Giselo en declaraciones para la prensa.

Edson Dávila y su mamá

En ese sentido, aseguró que no se ve conduciendo otro programa y que está muy a gusto en América Hoy. “Estoy muy contento con el trabajo y con mis compañeras, no tengo deseos de estar en otro programa de televisión”, acotó Edson Dávila.

Finalmente, le deseó lo mejor a Yaco Eskenazi y Ethel Pozo en el estreno de la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. “Regresan con el formato con el que iniciaron y sé que los seguidores están muy contentos con el regreso de este programa, muchos éxitos para ellos”, refirió.

GISELO HABLA DE LAS CRÍTICAS

Por otro lado, Giselo aseguró que no presta atención a las críticas que viene recibiendo, de muchos que indican que solo repite lo que el productor le ‘sopla’ a la oreja. “Claro que presto atención a muchas cosas que el productor me dice a la oreja, pero hay que tener habilidades, si a mí me ponen a cantar, a bailar o a actuar, yo lo hago, eso es ser talentoso”, dijo Edson Dávila.

GISELO EN MI MAMÁ COCINA MEJOR QUE LA TUYA

Edson Dávila habló de su participación de este domingo en el programa de Ethel y Yaco, donde competirá con Michelle Soifer, y aseguró que sabe cocinar, aunque prefiere concentrarse en entretener a la audiencia en su casa. “Mañana llego con muchas sorpresas, no se lo pueden perder”, adelantó.

Asimismo, se animó a trolear al ‘Sol’. “Michelle en la cocina está como en el canto, a medias. De ninguna manera conquista por el estómago”, bromeó.

Edson Dávila, Michelle Soifer, sus mamás y Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

DATO

Mi mamá cocina mejor que la tuya estrena nueva temporada mañana domingo a las 7 de la noche por América Televisión.

