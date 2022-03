Luego que Isabel Acevedo señalar que se sintió traicionada por las declaraciones de Edson Dávila en “América Hoy”, el popular ‘Giselo’ apareció en su programa notablemente afectado junto a una imagen a blanco y negro de la ‘Chabelita’.

El hecho anecdótico de la mañana sucedió cuando Janet Barboza y Brunella Horna empezaron a hacerle preguntas sobre Isabel Acevedo a Dávila. Para evitar responder, ‘Giselo’ decidió caer al suelo, fingiendo un desmayo.

“Yo no he dicho nada malo ni por cubrir a nadie, ni a Christian Domínguez. He dicho las cosas que sabía cuando era bailarín, yo puedo saber un montón de cosas, pero me las guardo para mí. Brunella me preguntó y yo, en mi inocencia, te respondí”, señaló tras reponerse.

“Fuera de bromas no he podido dormir, yo soy amigo de todo el mundo en la televisión porque nunca me he peleado con nadie, no me gusta pelearme ni en la vida real”, agregó Edson Dávila en su declaración.

¿Qué dijo Isabel Acevedo?

Isabel Acevedo ‘Chabelita’ se presentó en el programa “Amor y Fuego” y se refirió a su reciente enfrentamiento con su expareja Christian Domínguez, una polémica que se inició en el set de “América Hoy” luego que la producción de ese espacio hizo que la bailarina llame por teléfono al cantante de cumbia. Además, dijo sentirse decepcionada de su excompañero de baile Edson Dávila.

“Te soy sincera, me chocó por ‘Giselo’ (Edson Dávila) porque somos compañeros de baile y porque hemos compartido un poco más... Iba seguido porque tengo una nueva pareja y me querían sacar datos, pero ahora ya no voy a ir a ese programa”, sentenció.

