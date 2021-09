El reciente contagio de coronavirus de Melissa Paredes ha remecido los sets de América Televisión. Las conductoras de América Hoy y Edson Dávila se ausentaron del programa matutino, para establecer un cerco epidemiológico y evitar más infecciones de la peligrosa enfermedad.

Aunque en un principio Melissa, Ethel Pozo, Janet Barboza y inclusive Gisela Valcárcel aseguraron que no tenían noticia del popular Giselo, este se comunicó con el programa para dar detalles de su estado de salud.

“Estoy bien, gracias a Dios bien”, dijo desde su departamento y vestido aún con su pijama. Asimismo, indicó que no le había escrito a Melissa Paredes para saber cómo estaba porque de seguro le estarían llegando muchos mensajes.

“Yo ya sé que ella está bien. Además debe tener un montón de mensajes, así que ya para qué, ya después le escribo”, dijo fiel a su estilo. “Si ahorita nada más que no he salido, no se imaginan la cantidad de mensajes que me han llegado”, agregó.

Edson Dávila explicó que se encuentra estable, aunque no quiso decir si dio negativo a la prueba. “Yo me cuido mucho, incluso en los comerciales me pongo mi mascarilla, pero gracias a Dios estoy súper bien, estoy contento”, dijo.

Sin embargo, reveló que cuando se enteró del contagio de Melissa Paredes se puso nervisoso y empezó a desarrollar algunos síntomas. “Cuando me dijeron me agarró la chiripiolca, ya sentía que me dolía la espalda”, indicó, al miemo tiempo que confirmó que ya recibió sus dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

