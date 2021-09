INDIGNADA. Así se mostró Alejandra Baigorria esta semana, luego que Esto es Guerra se conviertiera en el blanco de las críticas tras la caída de Elías Montalvo desde una altura de 15 metros. Muchos consideraron que el reality de competencia carece de las medidas de seguridad básicas para grabar o que inclusive sería ‘armani’.

“Estamos aquí para sacar adelante a nuestras familias, o con diferentes objetivos que cada uno tenga y saben qué... estamos expuestos a lesiones, a golpes, a accidentes, más de lo normal porque estamos haciendo competencia fuerte”, dijo la ‘Gringa de Gamarra’ para Estás en Todas.

Asimismo, aseguró que le duele que minimicen su trabajo en EEG. “¿Ustedes creen que esto no es un trabajo? ¿de verdad creen que este es un programa basura? A mí me duele porque pudo haber pasado algo mucho más grave con Elías... nosotros estamos expuestos a que nos pase eso, entonces también hay que pensar...”, indicó.

Por otro lado, Alejandra Baigorria aseguró que lo que sucedió con su compañero debería ser tomado como una lección y descartó que la edición del martes de Esto es Guerra haya sido armada. “Hay que tomarlo bien y no decir que estamos haciendo un show porque yo te juro por lo que yo más quiero en la vida, porque yo no miento, que esto no ha sido un show, ni armado, ni nada por el estilo”, concluyó.

MAGALY COMPARA EEG CON ‘LA ROSA DE GUADALUPE’

Magaly Medina rajó de la edición de Esto es Guerra del pasado miércoles, donde se enlazaron con Elías Montalvo para saber cómo se encontraba de salud, así como una reconciliación de las hermanas Tepha y Melissa Loza.

“A llorar a otra parte los de ‘Esto es Guerra’ porque hoy hicieron una historia dramático-turco-mexicana-venezolana. Era una telellorona que ni ‘La Rosa de Guadalupe’ se les acerca. Todo el programa era una renovación espiritual al cielo; unos votos consagrados, una oración a la fe a cristiano y una oda a los ángeles de la guarda. Era para moquear a moco tendido”, dijo, irónicamente, la ‘urraca’ al inicio de su programa.

“El chico Elías Montalvo convertido en el salvador del rating porque hoy le sacaron el jugo a la caída de Elías Montalvo. Hoy el programa se llamó ‘el lloriqueo para todos saludar a Elías Montalvo’, el hijo pródigo que regresó del otro lado de la muerte. Todos considerándolo el mejor amigo”, agregó.

La conductora de espectáculos dijo que alguien de la producción le habría dicho a las hermanas Melissa y Tepha Loza que se abrazaran.

“Entonces se abrazaron las dos y lloraron, y Gian Piero seguía hablando, y enfocaban a las hermanas mientras que Pancho Rodríguez las miraba a las dos, con la cara de buenón. Lo único que falta es que Gisela y yo nos abracemos, lloremos juntas y digamos: ¡hermana perdida!”, concluyó Magaly Medina en tono burlón.

