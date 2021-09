Allison Pastor no se quedó callada y le contestó con todo a Ducelia Echevarría, luego que la rubia dijera que se le subieron los humos con su ingreso a Esto es Guerra, durante una presentación en En Boca de Todos.

“Está un poco loca creo, la conozco, sé cómo es... al contrario, yo estoy acá para aprender de ella porque es una de las mejores, de todas. Ahorita yo estoy regresando a los realities depués de cinco años y es para aprender nada más... ¿creída? nada que ver... al contrario, a cada rato molesto a Alejandra para que me dé tips, a Pancho, a Mario, para que me ayuden porque quiero mejorar”, dijo la esposa de Erick Elera en declaraciones para América Espectáculos.

Asimismo, aseguró que ve con una actitud extraña a Ducelia Echevarría. “La veo medio rara, que me habla, no me habla, no sé que está pasando contigo hijita”, dijo a modo de broma.

En ese sentido, aseguró que le gustaría enfrentarse con ella en competencia. “Yo no me corro de nadie, ahorita estoy aprendiendo, si me quieren poner con Ducelia bacán porque me va ayudar a foguearme y exigirme más, yo no tengo miedo”, indicó.

Finalmente, Allison Pastor ratificó que está en EEG para aprender. “Aprender bien y de ahí ganar y callar bocas, todo es paso a paso, esto realmente parece fácil pero no es fácil, es maña, es técnica y yo recién estoy conociendo los juegos, para mí todo es nuevo, pero nada, a darle con fuerza”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly llama ‘ridícula’ a Gisela tras su encuentro en restaurante: “Ni Jennifer Lopez huye de la prensa”

“Love Is in the Air”: conoce el verdadero significado del nombre de Kiraz

Estrella Torres sobre su separación de Tommy Portugal: “El final de una relación siempre es doloroso”