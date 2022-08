Ducelia Echevarría finalmente rompió su silencio luego de la tremenda polémica que se levantó el pasado jueves, cuando fue suspendida de manera indefinida de EEG luego de faltarle el respeto a Johanna San Miguel EN VIVO. La rubia contó que repitió lo que Luciana Fuster le indicó respecto a la conductora de Esto es Guerra, en referencia a su ataque cuando le dijo que iba al programa a competir y no para que la evalúen psicológicamente.

“ Yo no busco culpables, yo soy la única culpable en lo que digo y hago, pero sí escuché algo de mi compañera , ojo, no estoy buscando culpables. Efectivamente yo llamé a Luciana porque de quién escuché la frase fue de ella, de su persona. Ella dice que yo le dije que no me acordaba cómo había sido la situación y no fue así. Yo escuché de quién había sido la frase, yo nunca escuché a Alejandra ni a mis demás compañeras... no estoy buscando culpbales, la única culpable de lo que digo y hago soy yo”, acotó en un enlace telefónico.

Asimismo, Ducelia Echevarría le pidió disculpas a Johanna San Miguel por sus fuertes palabras hacia ella y reveló que hace unos días le escribió para conversar pero la popular ‘chata’ no quiso responderle.

“Me dejé llevar por mis emociones, yo la quería mucho a Johanna y escucharla decir que yo quería abandonar la competencia para mí fue complicado y al día siguiente me dejé llevar por mis emociones y empecé a hablar en contra de ella y en un momento escuché lo que mi compañera me dijo y lo dije en el micrófono”, indicó la rubia.

En ese sentido, volvió a reiterar su arrepentimiento. “Le pido las disculpas del caso, yo la quiero mucho a Johanna, le escribió pero no me contestó, sus motivos tiene y los respeto. Le pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Sé que la forma en la que hablé no estuvo bien, le pido disculpas a ella y al público en general” , concluyó en un enlace en vivo con Esto es Guerra.

Dulcelia Echevarría en enlace con EEG

TE PUEDE INTERESAR

La Gran Estrella vs. La Voz Perú Final: ¿Qué programa se impuso en el rating el sábado 20?

Melissa Klug luce sus zapatos de más de S/4 mil y Tula Rodríguez s/80: “Para mí es una inversión”

La Voz Senior 2022 EN VIVO: Hora del estreno y cómo ver la transmisión del reality de canto