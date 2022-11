Ducelia Echevarría y Alejandra Baigorria protagonizaron, este lunes, un fuerte cruce de palabras en Esto es Guerra, cuando el Tribunal quería enviar a la novia de Said Palao como refuerzo para el equipo de los Guerreros.

“Aquí todos estamos lesionado, casi todos tenemos lesiones y todos competimos, no es que no te quiera en mi equipo querida, pero mejor que estés allá”, dijo desafiante Ducelia. “No sé quién te pidió tu opinión, yo estoy hablando con el Tribunal”, le contestó la popular ‘rubia de Gamarra’.

Ducelia no se quedó callada y aseguró que también teníqa derecho a hablar, resaltando que estaban en una democracia. “Habla bien pegado al micro porque no se escucha”, le dijo Ale visiblemente incómoda con sus palabras. “Si no escuchas, báñate entonces”, le contestó su compañera de reality, mientras la empresaria se burló de su timbre de voz.

“Mi voz peculiar la escucha todo el mundo en la calle y me reconocen por mi voz, es única, algo que tú no tienes”, dijo Echevarría. “Yo soy única en todo”, le contestó Alejandra Baigorria antes que el Tribunal pusiera fin al enfrentamiento.

TE PUEDE INTERESAR

Peluchín responde a Gian Marco por minimizar su trabajo: “Me da pena, es una falta de respeto y no lo aceptamos”

Regina Alcóver tras humillación de Gian Marco a reportero de AyF: “Un día malo te da experiencia”

Janet Barboza compara EN VIVO a Melissa Klug con Jennifer López: “Lo tienes a Jesús Barco como a Ben Affleck”