Flavia Laos se encuentra en Lima, Perú, tras su paso por Estados Unidos. Durante su estadía en la capital, la actriz y modelo fue invitada al programa “En boca de todos”, donde habló de su reciente ruptura con Patricio Parodi y sus nuevos proyectos laborales.

En la entrevista con el programa de América Televisión, Flavia Laos contó que el productor de “Esto es guerra” la llamó para que formara parte del programa; sin embargo, ella se encuentra enfocada en otros proyectos.

“Ya me llamó (el productor), fue el miércoles en el (baby) shower de Ivana y la verdad es que yo no planeo ingresar ahí porque yo tengo planeado ahorita viajar. No podría estar en La academia”, respondió Laos.

“Es súper bueno porque los estamos viendo en otro aspecto. Me parece chévere lo que están haciendo con los chicos”, agregó la actriz, quien es recordada por su rol protagónico en la serie “Ven, Baila Quinceañera”.

Cabe señalar que en otra entrevista al programa “Amor y Fuego”, Flavia Laos se refirió a su separación del chico reality Patricio Parodi y su presunto acercamiento con su compañera Luciana Fuster.

“Ella dijo que tenía códigos y yo creo que sí. Hay que respetar... Como una vez me vincularon con Ignacio, yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque a estado con ella. Yo espero lo mismo de ella... Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella te ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, precisó Laos.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos se refirió a su reciente ruptura con Patricio Parodi

null null

TE PUEDE INTERESAR

Renato Cisneros se disculpa con Sigrid tras entrevista con Juliana Oxenford: “Lamento nuestras expresiones ofensivas”

Magaly sorprende a Dayanita EN VIVO al ofrecerle viaje a Pucallpa para ver a su supuesto hijo

Johanna San Miguel: “‘Guerreros México’ se acabó, ¿Nicola Porcella, qué vas a hacer allá?”