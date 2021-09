VUELVE A EXPLOTAR. Johanna San Miguel volvió a arremeter contra Esto es Guerra Puerto Rico luego que esa versión del reality de competencia aceptara el reto de venir al Perú para enfrentarse a los chicos reality peruanos. Esta vez, la popular ‘chata’ explotó contra José Figueroa, conductor del programa.

“¿Me estás hablando a mí? Me alegro mucho que sepas mi nombre y apellido, yo no sé el tuyo, tampoco me importa, no me interesa, no sé quién eres... ven papacito lindo que te voy a dar un cevichito que te va encantar”, dijo la compañera de Gian Piero Díaz.

Asimismo, resaltó que Diane Ferrer, la conductora de Guerreros Puerto Rico, parece una modelo porque José Figueroa no la deja hablar. “La cortas constantemente, qué diferencia con Piero, acá sí hay una dupla, ¿qué quieres? ¿ser el protagonista del show?”, arremetió Johanna.

“Diane está ahí parada, prácticamente parece una modelo... pensé que era una participante, porque él no la deja hablar”, agregó.

Por otro lado destacó que ella tenga ‘90 años de trayectoria’. “Ponme fecha cabeza de desodorante, no te metas conmigo porque yo soy una loca horrible... si me entero el hotel en que estás, ahí voy a estar en la puerta”, indicó a modo de broma.

Finalmente, volvió a pedir que dispongan una fecha para la competencia. “Nosotros aquí te vamos a esperar con todo el corazón, con todo el amor, para que tú veas lo educada que puedo ser”, aseguró Johanna San Miguel.

TE PUEDE INTERESAR

Greysi Ulloa aspira a ser la ‘Reina de la Primavera’ y aseguró que no cambiaría su pasado: “Me quedo con los golpes de la vida”

La Fe del Cuto ha incendiado las redes sociales: Hoy toca la segunda parte con Chiquito

Peluchín arremete contra Magaly por menospreciar su programa tras recibir carta notarial de América: “Parecía Mascali”