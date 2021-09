Mario Hart estalló en llanto la noche del último miércoles cuando Elías Montalvo se comunicó con EEG desde la clínica, donde se viene recuperando de la fuerte caída que sufrió el martes pasado mientras realizaba un reto de altura en el reality de competencia.

El piloto recordó el episodio de agresión que protagonizaron hace unas semanas y descartó que haya una rivalidad entre ambos. “Mucha gente cree que yo tengo una enemistad con Elías, que no nos llevamos bien, que hay un odio, por lo que en algún momento pudo sobrepasar... algo que salió de nuestro control, pero no es así”, dijo el esposo de Korina Rivadeneira en la última edición de Esto es Guerra.

Asimismo, celebró que él nunca ha tenido un accidente de consideración mientras compite en el reality. “El día de ayer he podido ser yo, pudo haber sido cualquiera de mis compañeros, pudo haber sido mi esposa... lo primero que se me vino a la mente... hubiera podido ser uno de mis compañeros un poco más pesado, que hubiera caído con otra fuerza, con otra velocidad... el mismo Elías pudo haber caído de otra manera y no estuviera ahí sentado conversando con nosotros, riéndose, de buen ánimo, de buen humor”, indicó Mario Hart.

En ese momento, el también cantante se mostró conmovido y aseguró que esta experiencia lo tocó emocionalmente. “Yo creo que esto nos ayuda a todos a ponerle un pare a nuestra rutina, a nuestra vida, agradecer siempre a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo bueno que nos pasa, valorar a todas esas personas que tenemos... nada más”, dijo con la voz quebrada y sin poder continuar.

Finalmente, le dijo a Elías Montalvo que lo espera para ‘la revancha que todavía nos queda’. Su compañero tomó con humor el reto y le recordó su nuevo apodo. “Ahora soy el gato porque caigo parado”, bromeó entre risas.

KORINA RESPALDA A MARIO

Korina Rivadeneira declaró para América Espectáculos y aunque aseguró que normalmente Mario Hart no es sentimental, si tiene su lado emocional. “Normalmente él no hace eso pero es un ser humano como cualquier otro y le tocaron una fibra sensible que le hizo recordar... pues entiendo”, dijo la modelo.

Por su parte el piloto aseguró que normal expresar lo que tenemos dentro. “Es normal soltar, no solamente tenemos un lado duro o lo que muchas veces se ve en televisión, sino que también tenemos nuestros corazoncitos y a veces nos ponemos tristes ¿no?”, dijo nuevamente conmovido.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly explota contra EEG por caída de Elías y amiste de las hermanas Loza: “Ni ‘La Rosa de Guadalupe’ se les acerca”

Peter Fajardo se pronuncia tras comentarios de Gian Piero: “Yo no le dije qué decir, hablaré con él”

EEG anuncia la suspensión de retos de altura tras accidente de Elías Montalvo