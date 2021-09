Mario Hart y Elías Montalvo regresaron a Esto es Guerra, luego que hace unas semanas protagonizaran una fuerte discusión que casi termina en golpes. El piloto se mostró arrepentido por su actitud al retornar a la competencia.

“Soy consciente que cometí un terrible error, al día siguiente, después del incidente que todos pudieron ver en cámaras, ya más frío, más calmado, pude ver las imágenes y la verdad que sentí una verguenza enrome por mi comportamiento. He tenido la oportunidad de conversar con Elías, con nuestro productor. A Elías ya le ofrecí las disculpas, se las vuelvo a ofrecer públicamente, les ofrezco disculpas a ustedes también, a Piero, a Johanna, a todos mis compañeros, a la gente de producción y por supuesto a todos los televidentes que tuvieron que ganarse con esta horrible escena”, dijo el esposo de Korina Rivadeneira.

Por su parte, Elías Montalvo aceptó las disculpas de Mario. “Todos somos humanos, todos cometemos errores, más bien, si él se sintió ofendido o lastimado por mí, también le pido disculpas y también al público que nos ve. Creo que ese comportamiento no se debe ver, por mi parte mil disculpas al público, a Mario, a todos mis compañeros y a los conducores”, dijo el guerrero en la última edición del programa.

Además, en declaraciones para América Espectáculos, aseguró que en un momento pensó que no iban a regresar. “Ha sido una situación de mal gusto para el público. Estoy muy agradecido con EEG por la oportunidad, por aceptar las disculpas, conversamos con Mario, quedamos bien, como compañeros y vamos a seguir compitiendo y dando diversión sana”, acotó.

Mario Hart también habló para el programa matutino y dijo que no se justificará. “No es algo de lo que me pueda enorgullecer, por el contrario, es algo que me avergueza totalmente, es algo que no tienen que aprender los chicos en su casa, así que nada, ya ofrecí las disculpas, ya está todo solucionado con Elías, con toda la gente de producción y las disculpas al público también”, dijo el piloto.

