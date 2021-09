SE PRONUNCIA. Melissa Loza finalmente rompió su silencio luego del emotivo momento que protagonizó con su hermana, Tepha Loza, el último martes en Esto es Guerra. La Diosa se mostró emocionada y aseguró que los tiempos de Dios son perfectos.

“De verdad estoy muy emocionada y contenta de poder haber llegado a los corazones de las personas. Fue sin querer, algo que no se planeó, los tiempos de Dios son perfectos, el obra misteriosamente siempre y gracias a Dios se pudo acomodar todo”, indicó la participante de EEG.

Asimismo, aseguró que la caída de Elías Montalvo, que conmocionó a la televisión peruana, fue un momento para reflexionar sobre uno mismo y sus relaciones. “La vida es tan corta, tan efímera, que uno nunca sabe lo que pueda pasar”, acotó.

MELISSA Y TEFHA SE AMISTAN

Las hermanas Loza, Spheffany y Melissa, se dieron un sincero abrazo en el último martes en “Esto es guerra” luego que un reto de altura puso en riesgo la vida de Elías Montalvo y los otros integrantes del reality.

A través de un emotivo discurso, Spheffany se dirigió a su hermana y le pidió perdón para retomar su relación como familia.

“Para empezar, yo quiero decirle de todo corazón y de los más profundo de mi corazón que te amo con mi vida. Que he esperado esto hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad”, expresó Melissa entre lágrimas.

“No sabía cómo acercarme a ti y creo que la vida me puso acá (en el programa ‘Esto es guerra’) por algo. Yo no pensaba regresar al programa y no pensé encontrarme contigo de nuevo. Tengo tantas cosas que decirte y te las diré detrás de cámara porque acá no se trata de hacer algo armado”, añadió.

Finalmente, Spheffany Loza hizo mención a su padre fallecido para tocar el corazón de Melissa, quien se acercó a darle un abrazo a su hermana menor.

“Esta situación es seria y por nuestro papá que está en el cielo, te pido que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque creo que te lo mereces. Eres una grande y siempre te he admirado”, finalizó.

