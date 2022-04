Esto es Guerra no salió al aire este lunes 4 de abril por el paro nacional de transportistas que sumió en el caos a varias regiones del país, donde incluso se reportaron desmanes y saqueos.

A través de un comunicado, el equipo de EEG informó que no se emitirá el programa por las circunstancias que se viven en el país. “Pro Tv informa a la opinión pública, que hoy 04 de abril, no se emitirá el programa de competencia Esto es Guerra, debido a los hechos que se viven en el Perú. En su horario se emitirá un capítulo de la serie: Los Milagros de la Rosa”, indicaron.

“La familia de Esto es Guerra,siempre ha estado comprometida a entregar entretenimiento a las familias peruanas, a través de la sana competencia, pero en estos momentos difíciles, no podemos ser ajenos a nuestra realidad. Por ello, nos toca parar y pedirles a las autoridades que cumplan con garantizar la seguridad y bienestar de la población”, añadieron.

“Esperamos reencontrarnos el día de mañana, seguir acompañándolos y mucho entretenimiento desde las 7:00 de la noche por las pantallas de América Televisión”, concluye el comunicado.

MANIFESTANTE CUADRA A REPORTERO DE AMÉRICA HOY

Un reportero de América Hoy llegó hasta el kilómetro 13 de la Carretera Central, en Santa Clara, para cubrir la manifestación. “Hay personas ancianas que no tiene para comer, no nos apoyan en nada, todo está caro, todo ha subido. El peaje está 6.20 y estaba 2.50, no hacen nada, no nos ayudan”, dijo una mujer llena de indignación.

En ese momento, un hombre pidió la palabra y le increpó al periodista si la subida de los precios le afectaba a él al igual que a ellos. “¿El alza de los precios le afecta a usted? Nosotros vivimos del día a día, a ustedes no les afecta porque están bien pagados. Nosotros que luchamos día a día nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad, a ustedes no les afecta”, le increpó.

El reportero le aclaró que él informa todos los días sobre la situación y que también se ve perjudicado. “A mí también me afecta el alza de precios eh, a mí también me afecta, no me alcanza tampoco”, se defendió Oswaldo Arteaga.

Al escuchar el reclamo del manifestante, Janet Barboza se pronunció que aclaró que el reportero de América Hoy tiene una familia y dos hijos, por lo que la crisis económica también lo golpea. “La indignación, la gente está bastante alterada”, agregó el periodista desde Santa Clara.

Amas de casa también protestan en paro de transportes https://www.americatv.com.pe/noticias/

