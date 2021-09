Los chicos de Esto es Guerra rompieron su silencio luego de las acusaciones de Rosa María Noguerón, productora de Guerreros 2021, quien aseguró que los peruanos menospreciaron las atenciones que tuvieron con ellos a su llegada al país azteca.

En la última edición de EEG, Hugo García aseguró que nunca vio los postres típicos que aseguraron habían preparado para ellos. “En ningún momento a mí me ofrecieron una mesa de dulces, ni me enteré de esa mesa de dulces”, dijo el peruano.

Por su parte, Paloma Fuiza indicó que sí fue maquillada por el personal de Guerreros México y la trataron bien. “A mí me maquilló Karina y Margaret y la verdad hicieron un lindo trabajo, a nosotros nos encantó, nos trataron súper bien, de maravilla, pero en realidad sí, nunca hubo mesa de dulces”, afirmó la garota.

Alejandra Baigorria también opinó del tema y aseguró que espera que todo se haya tratado de una confusión. “Quiero creer que la productora general no estaba muy al tanto, ella puede haber dado unas indicaciones y la producción de abajo no las cumplió. Quiero creer que ha habido una confusión porque en realidad no hubo mesa de dulces ni hubo feriecita”, dijo la rubia de Gamarra.

EL PATO LES DA LA BIENVENIDA Y PROMETE NO HACER TRAMPA

Finalmente, en declaraciones para América Espectáculos, Patricio Parodi indicó que espera que estas acusaciones generen más expectativa y rivalidad, ‘pero de la deportiva’.

“Acá los vamos a esperar con los brazos abiertos. No les vamos hacer ningún tipo de trampa, no vamos a poner juegos para nosotros que sabemos que ellos no son muy buenos”, dijo el popular Pato.

