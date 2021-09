AUGURA DERROTA PERUANA. Mossul estuvo este lunes en Amor y Fuego, tras la lluvia de críticas que le cayó luego de ser captado en una fiesta sin mascarilla, y dio sus predicciones para el encuentro que sostendrán más tarde EEG Perú y Guerreros México.

“El día de ayer he hecho una sesión para poder visualizar. Para lo que es la competencia sale la carta del dominio para México. Veo al equipo mexicano ganando, les sale la carta de la fuerza, les voltean la tortilla a todo esto que se estaba transformando en algo bonito para el equipo peruano, pero no, yo veo acá que los ‘Guerreros México’ ganan en esta competencia”, dijo el psíquico.

Asimismo, indicó que sus cartan le muestran que cuatro competidores peruanos no darán la talla para enfrentarse a los chicos reality aztecas. “Son dos hombres y dos mujeres, les va ir mal”, auguró Mossul.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó por Pancho Rodríguez, Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes viajaron a México para competir. “A Pancho le sale la carta del colgado, no lo veo que esté jugando bien. A Alejandra le sale la carta del diablo, yo veo que ella tiene mucha negatividad y algunos problemas que la están bajoneando. Said va intentar hacer muchas cosas pero no le sale como esperaba, está con toda la actitud pero no le van a salir los juegos como esperaba”, dijo el vidente.

Finalmente, con respecto a Nicola Porcella, quien está en Guerreros México, aseguró que le salía la carta de la fatiga. “Parece que se va sentir un poco incómodo por la presencia de sus coleguitas”, dijo Mossul.

