Esto es Guerra inició la temporada especial por sus diez años de creación anunciando al nuevo conductor del reality de competencia de América Televisión. Como se rumoreaba, Renzo Schuller es el reemplazo de María Pía Copello, quien el viernes se despidió del programa.

Al inicio de EEG, los competidores se mostraron con los diseños originales de sus uniformes, ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’. El nuevo conductor llegó en un auto oscuro mientras Johanna San Miguel le advertía sobre la dura competencia sin revelar su identidad. “La lucha va ser implacable ”, aseguró.

“Quiero que me diga cara a cara todo lo que dijo en el otro canal, me van a decir copiones o le van a llamar rata a mi productor” , agregó la conductora dando a entender que se trataría de Renzo Schuller.

Por si fuera poco, Rafael Cardozo reveló un supuesto favoritismo del nuevo conductor con Fabio Agostini, quien ahora está en el equipo de los ‘Guerreros’.

“Copiona, no estoy acá solo por los 10 años de Esto es Guerra, sino por los 12 de Combate”, dijo a su entrada el también actor . “Quería ser parte de estos diez años de EEG y dejar en alto el nombre de Combate porque siempre lo diremos, Combate es bacán” , agregó.

Además, también reveló que su programa de ATV era líder de audiencias hasta que en un momento EEG los llegó a superar. “Nosotros teníamos fierros y días para construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo, llegó un momento en el que pasó eso. Acá no es así, aplaudo a la producción de aca, es implicable” , dijo Renzo Schuller.

¡Inició la guerra! Tras la salida de María Pía Copello del reality ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en la conducción del popular programa de televisión, además tendrá que defender los colores de los ‘Combatientes’ en esta temporada por los 10 años de ‘Esto es Guerra’. (Fuente: América TV)

MARÍA PÍA LLORA Y SE DESPIDE DE EEG

María Pía Copello brindó unas palabras en su último día en la conducción de ‘Esto es Guerra’. Al verse conmovida, la conductora indicó que, precisamente, dudaba en regresar al espacio porque las despedidas para ella son muy difíciles.

“Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra ”, expresó.

Hace unos días, la presentadora explicó que tiene que cumplir con diversos compromisos que la obligarán a salir del Perú, por lo que no puede cumplir con el horario del programa.

“Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas”, explicó esta semana.

La conductora de ‘Los combatientes’ también adelantó que la persona que tomará su lugar es una persona especial y que defenderá a su equipo.

“Sé que llega una persona que va ser muy especial, se va ganar su corazón, aquí esa persona va defender muy bien a los combatientes. Agradecerles a los combatientes el cariño, gracias por la oportunidad y gracias a todos”, manifestó.

