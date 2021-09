Calos Alberto Aguilar, más conocido como ‘El Zar’, viene protagonizando varias polémicas con los integrantes y conductores de EEG, mientras competían con la versión mexicana del programa, Guerreros México.

“Patricio le enseña lo que es jugar con deporte y juego limpio, no discutir con la boca llena de mocos”, dijo la voz en off del reality de Televisa. “Nosotros en ningún momento le hemos faltado el respeto a usted, si usted va aprovechar que tiene el micro durante toda la prueba para irse en contra de los perunaos, cosa que no hace Mister G...”, arremetió Gian Piero Díaz indignado.

Johanna San Miguel también salió en defensa de sus competidores y le pidió respeto. “Tenga más respeto por nosotros, aprenda de Mister G, que es un caballero”, agregó la conductora de Esto es Guerra.

Asimismo, Facundo González se pronunció luego de haber sido acusado de amenazar al Zar. “Lo único que le dije es que tenga un poco más de respeto por la conductora del programa, es un amujer ante todo... a veces en un momento de calentura uno habla fuerte, por el calor de la competencia, pero después hablamos y todo bien”, dijo el argentino. “En ningún momento le quise faltar el respeto, yo pensé que le había hecho algo a Mister G y ahí fue cuando me molesté, pero me dijeron que no fue así, así que quedó todo bien”, agregó en declaraciones para América Espectáculos.

Por su parte, Johanna San Miguel aseguró que siempre se debe mantener el respeto y que su forma de narrar es chocante. “¿Había un locutor mexicano? La verdad al único que vi es a Mister G, ese es un locutor. No estamos acostumbrados a eso y bueno, cada uno tiene su forma pero eso no quiere decir que nos acostumbremos”, dijo la también actriz.

HABLA MISTER G

Por su parte, la voz en off de Esto es Guerra, Mister G, también se pronunció en torno a las polémicas del Zar Aguilar. “Yo lo único que podría decirte lo puedo resumir en una frase: ‘Al maestro con cariño’. Nosotros nos vamos por los 10 años y ellos tienen mucho por aprender”, dijo el locutor.

NICOLA TAMBIÉN FUE AFECTADO POR EL ZAR

Nicola Porcella se comunicó con Esto es Guerra y aseguró que para él también fueron muy fuertes las frases que le lanzaba al inicio, cuando comenzó en Guerreros 2021. “Entendí a Facundo, entiendo el punto de ustedes, no están acostumbrados, yo no lo estaba, no sabes lo que me costó, los meses, todos los encontronazos que he tenido con el Zar”, dijo el chico reality.

