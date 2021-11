El duelo entre Guerreros Puerto Rico y Esto es Guerra Perú terminó la noche del último viernes y los peruanos quedaron como los ganadores absolutos. Tras su derrota, los conductores extranjeros se pronunciaron y agradecieron a sus anfitriones.

“Esto ha sido una experiencia bien linda. No es la primera vez que vengo a Perú y regresar me llena de mucha satisfacción. Tener esta experiencia, conocer a este excelente grupo de trabajo como el que tienen acá... me llevo recuerdos muy bonitos, la pasé espectacular”, indicó José Figueroa para ‘Estás en Todas’.

Asimismo se refirió a las peleas que mantuvo con los conductores peruanos. “Nosotros respetamos mucho a Gian Piero y a Johanna y aunque en momentos se calderaron los ánimos, es parte de todo lo que estamos viviendo en el momento”, sostuvo.

El puertorriqueño también aprovechó para mandarle un mensaje a su equipo y aseguró sentirse orgullloso. “Deben sentirse orgullosos del trabajo que hicieron, esta fue una experiencia de crecimiento y nosotros estamos muy orgullosos”, acotó.

Por su parte, Diane Ferrer también elogió al equipo peruano. “Si ustedes no compiten tan duro como están compitiendo, no nos vieran a nosotros gritando, con la piel erizada”, indicó.

