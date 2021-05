Tras un año de ausencia en la TV a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), Gisela Valcárcel regresó el pasado 24 de abril a la pantalla chica con una nueva edición de “El artista del año”, su programa de concurso de baile, canto y actuación en el que compiten múltiples artistas nacionales e internacionales.

En su primera gala, la conductora junto a Juan Carlos Orderique dieron a conocer los rostros de los 10 nuevos participantes. Es así que vimos desfilar por la pista a Pamela Franco, Josimar, Fabio Agostini, ‘La Uchulú’, Milett Figueroa, Diego Val, José Luis Ríos (‘Chikiplum’), Laurita Pacheco, María Grazia Polanco y Anahí de Cárdenas.

Fabio Agostini y ‘La Uchulú’ fueron los primeros sentenciados de esta temporada, y este sábado 8 de mayo los veremos dando lo mejor de sí para permanecer una semana más en competencia. Sin embargo, uno de ellos se convertirá en el primer eliminado y se sumará a la lista de artistas que no lograron pasar la primera eliminación.

Desde el 2018, año en el que se estrenó “El artista del año” en la pantalla chica, son más de 7 artistas los que fueron eliminado en la primera fase del programa. A continuación, recordamos quiénes fueron.

Patricio Parodi

El chico reality fue convocado por la producción de “El artista del año” para la primera temporada, la misma que estrenó en abril de 2018.

Pero la participación del también modelo fue corta, pues renunció a la competencia “El artista del año” debido a que en “Esto es Guerra” sufrió una lesión en su hombro izquierdo que le impedía ensayar con normalidad.

“Me apena mucho, pero por indicación del doctor tengo descanso médico y tengo que dar un paso al costado contra mi voluntad”, explicó el ‘guerrero’ a Gisela Valcárcel.

Kevin Blow

La expareja de Micheille Soifer, Kevin Blow, fue uno de los artistas convocados para la segunda temporada del “El artista del año”, que se estrenó en julio de 2018.

El reguetonero para salir de sentencia llevó como refuerzo a Micheille Soifer; sin embargo, la participación de la cantante y modelo terminó opacándolo, lo que le generó muchas críticas del jurado, sobre todo por parte de Santi Lesmes.

“Kevin estuvo vocalmente fuera de tono desde que comenzó la canción y yo creo que eso te puso nervioso porque te habrás dado cuenta. En la coreografía también estabas perdido. No sé si te estabas eclipsando tener a Michelle Soifer adelante”, señaló el español.

“La luz de Michelle Soifer ha sido tan grande que lo único que puedo hacer es pedirle a la producción que me acerque una escoba y un recogedor porque de Kevin solo han quedado cenizas”, sentenció Lesmes.

Manolo Rojas y Vernis Hernández

Manolo Rojas y Vernis Hernández fueron parte de la tercera temporada de “El artista del año”, titulada como “El dúo perfecto”, que se estrenó en septiembre de 2018.

Esta gala se caracterizó por reunir a los exconcursantes de las dos temporadas anteriores y a nuevos participantes, quienes competían en parejas. Es así que la dupla formada por el actor cómico y la cantante se convirtió en la primera eliminada de aquella temporada.

Para salir de sentencia la salsera imitó a Celia Cruz, mientras que el cómico interpretó a Raphael con un mix de tres canciones “Estar enamorado es”, “Escándalo” y “La negra tiene tumbao”. Sin embargo, la pareja fue superada en votos por el dúo compuesto por Jonathan Rojas y Luis Baca.

“Estoy contento, feliz. Nos hemos divertido bastante y ha sido bonito. Han sido varias semanas las que hemos estado aquí. Gracias a Dios tenemos ‘chamba’ y seguimos ‘chambeando’”, contó Rojas.

“Nos divertimos muchísimo. Hubiésemos querido estar más tiempo para enseñar lo que sabemos. Creo que me demoré mucho en aceptar. Estoy dispuesta a regresar al programa porque me sentí como en casa”, comentó Vernis.

Pancho Rodríguez

El chileno Pancho Rodríguez fue convocado para ser parte de la cuarta temporada de “El artista del año”, estrenada en abril de 2019.

La salida del chico reality fue inesperada y se dio en medio de especulaciones, entre ellas, el presunto enfrentamiento entre las productoras de cada programa a consecuencia del ingreso de Poly Ávila al show sabatino, luego que hiciera público el caso de la fiesta en Asia.

Frente a los rumores, Gisela Valcárcel se pronunció sobre el tema en su programa y explicó por qué se dio la salida de Pancho Rodríguez.

“Lamento la decisión de PRO TV [productora de ‘Esto es guerra’] de retirar el lunes a las 12 del día... decidió retirar a Pancho del programa. La verdad es que estuve muy sorprendida y lo he dejado en claro en unos mails”, explicó Gisela Valcárcel.

“Pero ellos también son dueños y tienen toda la libertad de hacer con sus artistas lo que de verdad quieran. Y celebro los éxitos de PRO TV y eso es sincero”, señaló.

Emilio Jaime

Emilio Jaime formó parte de la quinta temporada del “El artista del año”, estrenada en agosto de 2019. El cantante y modelo de reguetón fue el primer eliminado de aquella temporada, después de no superar a Paula Arias.

El exchico reality se despidió del programa de Gisela Valcárcel no sin antes expresar su agradecimiento por haber sido parte de esta competencia de talento.

“Para mí es un honor pisar esta pista, es un lugar donde me ponen retos y me ayudan a salir de mi zona de confort. Yo sé que en algún momento voy a regresar a esta pista representando al Perú a nivel internacional”, comentó Emilio. Además, agregó: “Me voy súper feliz, es una experiencia súper linda. (Quiero) agradecer al jurado porque cada crítica que ustedes me dan las tomo para seguir mejorando”.

Alejandro “Zumba” Benites y Edson Dávila

Alejandro “Zumba” Benites y Edson Dávila hicieron dupla en la temporada seis del “El artista del año”, titulada por segunda vez como “El dúo perfecto, y que se estrenó en octubre de 2019.

Luego de bailar el tema “Saca roncha”, la dupla formada por Zumba y ‘Giselo’ no logró convencer al jurado y terminaron siendo los primeros eliminados de aquella gala.

Los artistas se despidieron de sus compañeros en medio de abrazos y aplausos, ambos se mostraron agradecidos por la oportunidad de haber participado en “El dúo perfecto”.

“Quiero agradecerte porque me das la oportunidad por la puerta grande”, dijo Zumba sin poder contener el llanto.

VIDEO RECOMENDADO

Risas y salsas: Petipan y más actores del programa cómico que fallecieron

Risas y Salsas: Petipán y algunos de sus compañeros que ya no están entre nosotros