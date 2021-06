Este sábado 19 de junio se llevará a cabo la final de “El artista del año”, programa conducido por Gisela Valcárcel que se emite en América Televisión. Hasta esta etapa llegaron los participantes Josimar, Laurita Pacheco, Chikiplum, La Uchulú, Anahí de Cárdenas y Pamela Franco, quienes se enfrentarán para ver quien levantará la copa.

Como en anteriores oportunidades, los finalistas tendrán la oportunidad de reforzarse. Esta vez, Esaú Reátegui, más conocido como “La Uchulú” llegará a la pista de “El artista del año” con el grupo Explosión de Iquitos y la cantante Melody como refuerzos.

“Llego con dos refuerzos que me ayudarán mucho, Explosión de Iquitos y la gran Melody. Explosión es un gran grupo y Melody es una excelente cantante. Nunca imaginé que Melody y yo estaríamos en el mismo escenario. Estoy viviendo muchas satisfacciones en la vida y estoy muy agradecido”, manifestó Reátegui a la producción del programa.

“Le estoy poniendo muchas ganas para hacer un show muy bonito. No hay nervios, hay mucha adrenalina, quiero dar lo mejor, voy con mucha energía. Ernesto Pimental me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, añadió.

Asimismo, “La Uchulú” agradeció la oportunidad que le ha brindado el programa para hacerse conocido en la escena local. Además, dijo que luchará hasta el final por levantar la copa del programa.

“El artista del año fue una oportunidad grande para crecer como artista, he mejorado mucho en el canto y en el baile. Creo que soy una de las participantes más jóvenes de la competencia y quien ha tenido menos experiencia sobre el escenario y, sin embargo, he llegado a la final, esto ya es un gran logro para mí”, precisó.

