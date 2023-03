Roberto Gómez Bolaños se caracterizaba no solo por su talento para elaborar sus guiones y realizar sus actuaciones, sus reflexiones sobre su trabajo y la vida misma era también fantásticos. En una antigua entrevista, que hace poco fue revivida en redes sociales, “Chespirito” explicaba por qué “El Chapulín Colorado” sí era un verdadero héroe, a diferencia de Batman y Superman, entre otros.

Durante una charla con un periodista mexicano, el actor explicaba la razón por la que no consideraba a los protagonistas de cómics estadunidenses como héroes. En primera instancia, el entrevistador le preguntó al histrión: “¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man?”.

A lo que él respondió con mucha firmeza: “No son héroes. Héroe, el Chapulín Colorado y esto es serio”.

Roberto Gómez Bolaños hizo reír a millones de niños latinoamericanos y de otras partes del mundo con "El Chapulín Colorado" (Foto: Twitter)

LA RAZÓN POR LA QUE “CHESPIRITO” SÍ CONSIDERABA HÉROE A “EL CHAPULÍN COLORADO” Y NO A BATMAN Y SUPERMAN

Entonces Gómez Bolaños explicó que para él “el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo” .

“El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe, y pierde”, agregó el también productor.

“Otra característica de los héroes: pierden muchas veces; después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos?”, añadió.

“CHESPIRITO” CONSIDERADO UN FILÓSOFO

La reflexión del celeb sorprendió al entrevistador, quien le hizo saber su admiración: “Es filosófico eso, yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. No contaba con su astucia”.

En otro momento del diálogo le preguntaron si “El Chapulín Colorado” tenía familia, a lo que “Chespirito” evitó responder para dejar con la duda a sus seguidores.