“El final del paraíso” llegó a su fin el pasado 9 de diciembre, sin embargo, la telenovela de Telemundo sigue dando que hablar. Esta vez debido a que Netflix, plataforma que se encarga de transmitir la ficción en varios países, presenta un desenlace distinto al que emitió el año pasado la cadena de habla hispana.

Pero ¿qué pasó en el último capítulo de “El final del paraíso” y en qué se diferencia del que muestra el servicio streaming? Luego de recibir la llamada de Mariana, Catalina Santana va al encuentro de su hija, pero el emotivo momento es interrumpido por un disparo en el pecho de Mariana.

Para evitar que Valeria Montes se convierta en la nueva Presidente de Colombia la exagente de la DEA reúne su equipo y pone en marcha el plan para secuestrar a la Diabla mientras se dirige a su centro de votación. Tras encontrar las pruebas Marcela escondió en un peluche, Albeiro también se une al plan y le hace creer a Montes que quiere formar una familia junto a ella.

Tráiler de El final del paraíso

Con ayuda de Natalia, Ivan, Vanessa, Jota, el Titi y los sobrinos de Yésica Beltrán, Catalina logra interceptar la camioneta donde viaja Valeria y neutralizar a todo su equipo de seguridad. Albeiro fue el encargado de someter a la Diabla y entregársela a Catalina, quien le la llevó en un helicóptero.

Alrededor de una Diabla encadenada se reúnen todas las personas a las que Yésica lastimó, incluida la verdadera Valeria Montes, a quien Beltrán le robó el rostro al final de la tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso”.

Cuando la victoria parecía de Catalina y su equipo un grupo de hombres armados entraron al lugar, lanzaron bombas de humo y comenzaron a disparar. Aunque la Diabla logró liberarse y disparar contra Cata, el Titi se interpuso para salvar al amor de su vida mientras Albeiro, Vanessa y Natalia detuvieron a Valeria Montes.

Y es aquí donde está la diferencia entre el desenlace de Telemundo y el de Netflix. Mientras en la cadena estadounidense “El final del paraíso” termina con una serie de letreros que detallan que sucedió con uno de los protagonistas en la plataforma streaming todo acaba con el disparo al ‘Titi’ y la captura de Yesica Beltrán.

Mariana muere en los brazos de su madre, pero antes le pidió perdón por todo lo el daño que le ocasionó (Foto: Telemundo)

¿QUÉ SIGNIFICA EL DESENLACE DE “EL FINAL DEL PARAÍSO” QUE MUESTRA NETFLIX?

En el final de Netflix el ‘Titi’ no ingresado en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda decide no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Para los fans de la “Sin senos sí hay paraíso” que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final significa que la ficción podría tener una continuación, algo que en su momento Catherine Siachoque dejó entrever en una entrevista con People en Español.

“Yo creo que no hay nada escrito y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores…”, contó a finales del año pasado la actriz colombiana que interpretaba a doña Hilda.