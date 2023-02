Mario Hart actualmente ha formado un sólido hogar con Korina Rivadeneira, con quien tiene dos hijos, y está alejado de los escándalos que en algún momento protagonizó. En sus inicios, participó en diversos programas de televisión en su búsqueda de ocupar un lugar en la farándula y ‘El Gran Show’ fue uno de ellos,

Sin embargo, lo que pocos o nadie sabía es que fue Roberto Martínez quien lo ayudó a ingresar al reality conducido por Gisela Valcárcel y la historia la contó el mismo en el capítulo 5 del programa de YouTube ‘COM FM’, que es conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida.

Mario Hart contó que papel jugó Roberto Martínez en su ingreso a 'El Gran Show'. (Foto: Captura)

¿CÓMO FUE QUE MARIO HART INGRESÓ A ‘EL GRAN SHOW’?

“Mi paso por la tele fue primero el ‘Magaly Reacing Team’ que fue un reality en el que participaron Roberto Martínez y Fernando Roca Rey, donde hicimos un entrenamiento para que ellos puedan correr conmigo ‘Las 6 horas’ y fue una semana de grabación”, les contó inicialmente a sus excompañeros de ‘Combate’.

“Termina el reality este y me llama Peter Fajardo y me dice: ‘Oye Mario, estoy a punto de empezar una nueva temporada de ‘Amigos y Rivales’ y quería saber si te interesaba’. (...) Me propone entrar y me dice: ‘Quiero saber cuánto me cobrarías’”, reveló el piloto de autos.

Hart reveló que no supo qué responder pues era “nuevo en la tele”. “Había hecho el reality de Magaly gratis, creo que me tiraron un sencillo, creo que me pagaron US$1000 por una semana de grabación entonces cuando Peter me llama yo no tenía idea de cuánto cobrar y al primero que llamé porque nos habíamos hecho patas fue a Roberto (Martínez)”, explicó.

“Le digo ‘causa’ me ha llamado Peter para entrar a ‘Amigos y Rivales’ y puede ser, lo estoy pensando, pero no sé cuánto cobrar. ‘¿Vas a entrar a ‘Amigos y Rivales’? ¡Oye tu eres hue***... ¿Entrarías?’. No sé, si la parte económica es interesante puede ser”, recordó que le respondió al exfutbolista.

“Me dijo: ‘Pérate, te llamo en un rato’. Me llamó a los 10 minutos: ‘Ya hue*** vas a entrar a ‘El Gran Show’ de la próxima temporada, espérate dos semanas y entras... Si estás pensando hacer una hue*** como ‘Amigos y Rivales’ vamos de frente a ‘El Gran Show’... Te quieren, ya estás dentro. Yo pensé que no te iba a interesar jamás hacer algo así”, explicó que le dijo el exesposo de la ‘Señito’.

Asimismo, Mario Hart reveló que le pagaban US$700 semanales. “Yo me acababa de graduar en la universidad o estaba terminando y ganaba S/800 al mes y dije en una semanita lo tripliqué... La condición para poder aceptarlo era que mis ensayos para el baile del vivo tenían que ser en las noches cuando yo salía de hacer mis prácticas y no chocaba para nada con mi trabajo. Mi famlia se juntaban para verme y así llegué a la final”.

Mario Hart participó por primera vez en 'El Gran Show' gracias a Roberto Martínez. (Foto: Captura)

TE PUEDE INTERESAR