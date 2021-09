El juego del calamar es la serie surcoreana de Netflix que está acaparando elogios a nivel global este mes. Estrenada el 17 de septiembre, la producción muestra una intrigante historia de 456 personas con problemas económicos que deben pasar una serie de juegos infantiles -arriesgando su vida en el camino- para llevarse un jugoso premio.

“Squid Game” -escrita y dirigida por Dong-hyuk Hwang- ha causado revuelo rápidamente en la plataforma de streaming al ser considerada como sádica, violenta, realista e intrigante. Y, he ahí, el por qué también de su éxito.

¿De qué trata ‘El juego del calamar’?

La serie muestra a un grupo de personas que están sumidas en las deudas y que son invitadas a participar de una serie de juegos infantiles. El ganador logrará llevarse 45 600 millones de wones, pero sin saber que aquellos que sean ‘eliminados’ perderán su vida a coste de un balazo.

"El juego del calamar" se ha convertido en una de las series más vistas a pocos días de su estreno en streaming. (Foto: Netflix)

¿'El juego del calamar’ está basado en una historia’?

Pese a que muchos en redes sociales consideraban que esta era una historia basada en hechos reales, Dong-hyuk Hwang no se inspiró en ningún suceso de la vida real.

Dong-hyuk Hwang era un asiduo a los cómics y se inspiró en “Alice in Borderland”, “Battle Royale” y otras más para crear la trama de ‘El juego del calamar’.

“Tras debutar con ‘Mi padre’ leí muchos cómics y me enganché al género de los juegos de supervivencia. En un intento de crear una versión coreana, comencé a planificar el trabajo en 2008 y culminé la idea en 2009″, aseguró.

No obstante, su historia no tuvo buena acogida inicialmente. “La idea de que un ganador del juego se hiciera rico no fue bienvenida. La brutalidad y crueldad de los juegos eran motivo de preocupación. Tuve que dejar la idea en un cajón”, remarcó.

Pese a ello, el interés de Netflix por la historia permitió que, años después, este llegase a saltar a la pantalla chica, teniendo gran recepción por parte del público y convirtiéndose en una de las más vistas a nivel mundial.

¿Cuánto capítulos tiene ‘El juego del calamar’?

En total, ‘El juego del calamar’ posee nueve episodios, teniendo un promedio de duración de 55 minutos, a excepción del penúltimo capítulo.

Luz roja, luz verde (dura 59 minutos) Infierno (dura 62 minutos) El hombre del paraguas (dura 54 minutos) No abandones el equipo (dura 54 minutos) Un mundo justo (dura 51 minutos) Gganbu (dura 61 minutos) Los VIPs (dura 57 minutos) El líder (dura 32 minutos) Un día de suerte (dura 55 minutos)

