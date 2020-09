A tan solo unas horas de las polémicas declaraciones de Richard Swing, donde aseguró que le mintió a Karem Roca en los audios que se difundieron la mañana del último jueves en el Congreso, Jorge Benavides ya sacó un adelanto de la parodia de El Wasap de JB.

En las imágenes, se observa al cómico personificado como el productor musical, portando mascarilla y rodeado de algunos ‘reporteros’, a quienes les pide distanciamiento social, al igual que Cisneros.

“Les pido por favor que se tomen su distancia porque yo soy una persona vulnerable, soy hipertenso, tengo uñero, por favor. No me levanten la voz porque si no los voy a vender”, dice parodiando a Richard Swing.

RICHARD SWING SE PRONUNCIA

La mañana de este viernes, Richard Cisneros recibió a decenas de reporteros en la entrada de su edificio en San Isidro para pronunciarse por la difusión de tres polémicos audios en el Congreso, en uno de los cuales él mismo es protagonista.

En la conversación que mantiene con Karem Roca, secretaria de Martín Vizcarra, asegura que es asesor del presidente Vizcarra hace muchos años, incluso desde su estancia como embajador de Canadá y que hasta le ordenó que cierre el Congreso.

Un día después, Richard Swing habló para la prensa y aseguró que mintió a propósito, cuando se enteró que estaba siendo grabado. Su objetivo era ‘ver hasta dónde llegaba el Congreso para vacar a Vizcarra'.

Richard Swing tras difusión de polémicos audios: Todo lo que dije en ese audio es falso | Tv Perú