¡No llores! Han pasado 10 años del estrenó “Breaking Bad” y hoy los protagonistas de esta exitosa serie se reunieron para la revista Entertainment Weekly y recordaron los mejores momentos de esta programa de televisión.

Se trata de la portada de la más reciente edición de la revista, en la que reunieron al elenco principal de Breaking Bad . Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk y Anna Gunn la protagonizan, pero también participaron Dean Norris, Betsy Brandt, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks y RJ Mitte, en un número en el que hablan del mítico trabajo que hicieron.

"No puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quiero. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos. Entonces, es un poco melancólico, en realidad. Agridulce”, dijo Bryan Cranston a la revista.

Aaron Paul recordó lo cómodo que fue el trabajo con sus colegas en "Breaking Bad" . "Amo a esta gente. Me siento bendecido por haber compartido esta increíble experiencia que es "Breaking Bad" con todas y cada una de estas personas" , añadió.

"Recuerdo que cuando estábamos rodando la primera temporada, (el coprotagonista Dean Norris) y yo estábamos hablando, él dijo, 'Ya sabes, en diez años, vamos a mirar atrás y decir:' ¡Maldición! ¡Yo solía ser parte de Breaking Bad! Y ahora es una locura que hayan pasado 10 años, y todavía estoy pensando eso constantemente. Es como, wow, qué afortunados somos todos", agregó Paul.

Aquí te dejamos las mejores fotos de la reunión del elenco de "Breaking Bad" ¡Disfruto! Pero sin llorar.