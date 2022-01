REVELACIONES. Elías Montalvo brindó detalles de su relación con Peter Fajardo en ‘Amor y Fuego’. El exchico reality confesó que, si bien no fue pareja formal del productor, sí estuvo en saliditas con él.

“No, como tal no fui su novio. (Gigi: ¿Fuiste su amigo con derechos?) No lo puedo llamar así porque realmente nosotros nos conocimos y empezamos a salir (…) No éramos pareja, pero salíamos. Si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiese dicho públicamente o la gente lo hubiese sabido que nosotros estábamos”, manifestó.

Asimismo, explicó que conoció a Peter Fajardo en un comercial y sí sabía que era el productor de ‘Esto es Guerra’ y recalcó que eran amigos, pero que sí salían a ver si la relación avanzaba a algo más.

“Pensé que podía pasar algo más , pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, señaló.

Elías Montalvo recalcó que él ingresó a ‘Esto es Guerra’ como tiktoker y que, en ese momento, no estaba saliendo con el productor. “Fue después (que comenzamos a salir). Éramos amigos”, enfatizó.

¿Qué llegó a sentir Elías Montalvo por Peter Fajardo?

Rodrigo González le consultó a Elías Montalvo qué llegó a sentir por Peter Fajardo, a lo que respondió: “Cariño, admiración como profesional, fue una persona que me dio la mano y me ayudo, y siempre voy a estar agradecido con él y la producción”.

