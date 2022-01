El exchico reality Elías Montalvo se confesó en una entrevista en ‘Amor y Fuego’ y reveló que, aunque no fueron pareja, sí estaba en saliditas con Peter Fajardo. Además, respondió si el productor de Esto es Guerra le pidió ser su pareja.

“Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, señaló.

En otro momento, Gigi Mitre le preguntó si Peter Fajardo le llegó a pedir formalizar su relación y ser pareja, pero la respuesta de Elías no dejó muy convencidos a los conductores del programa. “ (¿Peter quería ser tu novio?) No sé. (¿Nunca te dijo?) No. (Peluchín: ese “no” fue más falso ”, indicó.

Rodrigo González a Elías Montalvo: Yo creo que Peter Fajardo quería ser tu novio, pero tú no

El conductor de ‘Amor y Fuego’ no tuvo problemas en decirle a Elías Montalvo que no parecía que solo estaban saliendo. “Yo pensaba que eran novios, no que él estaba que querían y que tú estabas enamorado todavía del ex. No parecía eso”, dijo.

El tiktoker recalcó que no sabe qué detonó que Peter Fajardo le dejara de hablar y se distancien, ya que ellos “aclararon” su relación. “En setiembre, se dejaron las cosas claras, fuimos amigos, todo normal. Simplemente, dejamos de salir, dejamos eso de lado y fuimos amigos”, agregó.

“Él me dejó de hablar hace poco (Porque volviste con tu ex) No sé, eso tendrías que preguntárselo tú”, manifestó.

Elías revela que se irá a México con su novio

Durante la entrevista, Elías Montalvo reveló que tiene planes para irse a México con su novio Luis Guzmán. “Estoy en eso, estamos en eso (¿Estas enamoradísimo? Para dejar todo e irte para allá con él) Sí, totalmente”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Peter Fajardo le pidió a Elías Montalvo ser su novio? (Video: Willax TV)