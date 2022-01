Elías revela que pensó en entablar acciones legales contra la mamá de Rosángela tras acusarlo de ladrón

QUÉ FUERTEEE. Elías Montalvo se presentó este miércoles en Amor y Fuego y confesó detalles de su pasado y presente en el amor, además de referirse a su polémico paso por EEG. Sin embargo, también usó su cuenta de Instagram para pronunciarse acerca de su distanciamiento con Rosángela Espinoza.

“Me pareció súper inmaduro por parte de la chica (Rous) a la que eliminaron (de EEG) porque empezó a decir cosas... que por qué yo había entrado...”, dijo en tiktoker durante un en vivo de la mencionada red social. Asimismo, se refirió a las acusaciones en su contra por parte de la madre de la ‘chica selfie’.

“La mamá me juzgó de ladrón, que por suerte lo borró rápido porque sino yo iba a actuar de otra manera, de forma legal, porque no puede ir por la vida juzgado a alguien, diciendo cosas así por así. Me pareció estúpido eso y también inmaduro que me bloqueen y dejen de seguir por un voto, por un voto que se desate todo esto”, arremetió Elías Montalvo.

SAMU SACA CARA POR ROUS

Samuel Suárez, a través de sus historias de Instarándula, le jaló las orejas a Elías Montalvo y le recordó que fue Rosángela quien estuvo cerca de él cuando se accidentó en EEG. “Cómo vas hablar así, cuando estuviste mal a todos los de Esto es Guerra les prohibieron ir al hospital para no hacer más bulla pero a ella no le importó hasta perder su trabajo con tal de estar ahí”, indicó el popular Samu indignado.

Asimismo, consideró que Rous sí le tenía un gran estima a Elías y reconoció que su mamá se excedió.

Elías Montalvo realizó un en vivo en Instagram y se refirió a su distanciamiento de Rosángela Espinoza.

