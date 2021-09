Elías Montalvo tras caída en Esto es guerra: “Simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo”

Elías Montalvo reapareció sano y salvo en redes sociales y se pronunció tras la aparatosa caída de 40 metros de altura que sufrió mientras se encontraba participando en el juego ‘Ritmo a gogó’ de “Esto es Guerra” la noche del último martes.

Desde la Clínica Angloamericana, ubicada en San Isidro, donde permanece internado, el participante del reality compartió unos Stories en su cuenta de Instagram para dar detalles de su estado de salud y asegurar que espera regresar a la competencia pronto.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló inicialmente.

Elías Montalvo se pronuncia tras su caída en EEG (Video: Instagram)

DICE QUE NO TIENE NADA GRAVE

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó.

Elías aseguró que “el cuerpo completo lo tengo bien, no me duele nada. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observación”. Finalmente agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

“Gracias a todos por su preocupación, he recibido muchos mensajes, que Dios los bendiga y espero volver a la competencia más fuerte que nunca. ¡Con todo!”, precisó.

“Y para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución, no es porque este mal del cuello ni de la columna, simplemente todavía deben volver a sacar las placas y ver si todo está en orden”, explicó al tiempo que mostró que ya estaba sentado en la camilla.

VIDEO RECOMENDADO

Conductores se pronuncian sobre el estado de salud de Elías Montalvo

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel se pronunciaron sobre el estado de salud de Elías Montalvo, tras sufrir un terrible accidente en un juego de altura. (Fuente: América TV)