SE FUE CON TODO. Erick Elera no se mostró conforme con la puntuación que el jurado de ‘Reinas del Show’ le dio a su esposa Allison Pastor el último sábado. El actor utilizó sus redes sociales para despotricar contra el programa que dirige Gisela Valcárcel luego de, días previos, presentarse en el set y alabarlo.

En la cuarta gala del reality de baile, la modelo venezolana Korina Rivadeneira destronó a Allisson de los mejores pasos de la pista y también del versus de confianza. El actor se quejó públicamente que ‘Reinas del Show’ no le da las facilidades a su esposa.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un pin*** bastón y la sigues rompiendo con un novel, bueno y empeñoso bailarín”, sentenció.

Erick Elera despotrica contra ‘Reinas del Show’ por Allison Pastor: “No quiere que se haga peinados”

“Solo diviértete y sigue en lo tuyo, te amo, baila y brilla que para eso fuiste”, escribió el popular ‘cara de pez’ en su cuenta de Instagram.

Las conductoras de ‘América Hoy’ criticaron duramente a Erick Elera por ser desconsiderado y poco agradecido con la producción de Gisela. Además, pusieron en tela de juicio sus palabras respecto a que el programa no te deje realizarte peinado o aplicar algunas coreografías