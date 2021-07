Erick Elera espera segunda temporada de ‘Dos Hermanas’

El actor Erick Elera manifestó que le gustaría que se realice la segunda parte de la novela ‘Dos hermanas’, donde encarnó al personaje de ‘Yoni’.

“Estoy feliz con los resultados de ‘Dos hermanas’, que tuvo muy buena audiencia y mi papel buenos comentarios”, comentó Elera.

¿Se ha conversado para hacer la segunda parte de la novela?

En televisión todo puede pasar. No sé si Michelle (Alexander) tenga en mente hacer una segunda temporada, pero sí se podría prestar porque han quedado algunos capítulos abiertos. Yo estoy feliz de trabajar con Michelle después de más de 10 años y que me haya dado un personaje tan simpático, así que si me vuelve a convocar y estoy libre... encantado de trabajar con Del Barrio Producciones.