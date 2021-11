El actor y cantante Erick Elera adquirió gran popularidad tras formar parte de las 8 temporadas de “Al fondo hay sitio”, y ahora se pronunció sobre el posible regreso de la serie, luego de cinco años desde la emisión de su capítulo final.

En una reciente conversación con América Espectáculos, Erick Elera fue consultado por si podría volver a interpretar a ‘Joel Gonzáles’ en caso “Al fondo hay sitio” decida retomar su historia en 2022. Su respuesta sorprendió a todos.

“Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos que coincidir todos para que se dé. Ojalá, por mi parte yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, manifestó Erick.

“Hay que ver, sinceramente yo también tengo que ver distintos proyectos, pero si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a ‘Joel, el riquichichimo’”, añadió el actor, quien también ha trabajado en series como “Cumbia Pop” y “De vuelta al barrio”.

Por otro lado, Erick Elera también habló sobre la posibilidad de convertirse en conductor de “Esto es guerra”. Él asistió al reality el pasado 17 de noviembre y sorprendió a Alisson Pastor por su cumpleaños.

“Buena onda con los chicos, con la gente de producción. En algún momento fui conductor de una temporada de verano de ‘Esto es guerra’ y nada, Johanna es lo máximo. Me siento como en casa, nada de nervios, pero sí tendría que seguir entrándole a la conducción, pero me he divertido un montón”, precisó.

