El supuesto regreso de ‘Al fondo hay sitio’ sigue dando qué hablar. Luego que Magdyel Ugaz se pronunciara sobre volver a encarnar a ‘La Teresita’, Erick Elera habló de la posibilidad de ser nuevamente Joel, el ‘niño pez’.

“Yo por si acaso ya me estoy preparando mental y físicamente, estoy comiendo”, dijo al ser consultado por Choca Mandros y Natalie Vértiz la mañana de este sábado en ‘Estás en Todas’.

En ese sentido aseguró que se enteró de la noticia por los medios y las redes sociales y se comunicó con la producción de la serie para enterarse del tema, pero no le confirmaron su regreso a la pantalla chica.

“De verdad te juro que yo soy el último en enterarme de las cosas. No sé si es que dan por hecho mi participación o derrepente como siempre, negocian con todos y cuando ya no hay plata recién me llaman”, bromeó Erick Elera. “De que podría ser, sí podría, pero de que va, no sé”, agregó.

Finalmente, aseguró que muchos fanáticos peruanos le preguntan sobre el regreso de ‘Al fondo hay sitio’, pero también de otros países en los que la serie tuvo éxito como de Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá.

